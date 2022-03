Violência contra mulheres: números de sequestros disparam nos primeiros dois meses de 2022

Em 26 de março, Brenda foi sequestrada aos olhos de seus vizinhos em San Luis Potosí: apesar dos gritos de socorro, os criminosos conseguiu ameaçá-la e trazer isso contra sua vontade em um veículo particular.

Este caso está listado como a ponta do iceberg de uma crise de segurança para mulheres no México em que, nos primeiros dois meses de 2022, mostrou uma recuperação considerável após quatro meses de declínio em sua incidência.

Segundo a Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Segurança Pública (SESNSP), os sequestros de mulheres passaram de 10 casos em janeiro para 28 em fevereiro, o que representa não só o maior registro nos últimos dois anos, mas também o mais substancial para o mesmo período no toda a administração.

Embora de janeiro a fevereiro de 2021 tenha havido um aumento em dois casos (de 10 para 12), o México teve uma diminuição de 37 para 27 incidentes no mesmo período de 2020; de 46 para 30 em 2019 e 40 para 31 em 2018.

Assim, a República Mexicana acumulou 38 sequestros de mulheres até agora em 2022, dos quais cinco foram de menores perpetrados nos estados de Veracruz (2), Baja California (2) e Tamaulipas (1), informou a agência.

Atualmente, Veracruz é a entidade que concentra o maior número de mulheres privadas de liberdade com seis cadastros; um relatado em janeiro e os cinco restantes em fevereiro de 2022. Seguido por isso é o Estado do México (Edomex) com cinco (um em janeiro e quatro em fevereiro), e depois Baja Califórnia com três (um em janeiro e dois em fevereiro).

Outras entidades que também tiveram relatos de sequestros em janeiro — inalterados para fevereiro — foram Chihuahua (3), Oaxaca (1) e Queretaro (1). Por sua vez, San Luis Potosí e Tabasco tiveram um aumento de um caso, cada um acumulando dois registros no último relatório.

Enquanto isso, outros estados que também relataram dois sequestros até agora este ano foram Cidade do México (CDMX), Hidalgo, Michoacán, Puebla; enquanto Morelos, Nuevo León e Zacatecas foram incluídos com apenas um caso.

De acordo com o relatório da organização Causa Comum, Análise de Incidência Criminal janeiro-fevereiro de 2022, nos primeiros dois meses houve um aumento nos crimes de sequestro e tráfico de pessoas, entre outros.

Na mesma linha, o último relatório de segurança do Ministério da Segurança e Proteção ao Cidadão (SSPC) mostrou que 112 sequestros foram registrados em todo o país naquele período, 36 a mais do que no mesmo período em 2021; 10 do que em 2020 e um em 2018.

Isso cambaleou, argumentou a dependência, foi em grande parte devido a “casos como o de 22 migrantes que foram privados de liberdade e libertados em Veracruz”. Apesar disso, ele destacou que o valor atual é 39,4% menor que o máximo histórico, quando 185 acumularam em janeiro de 2019.

Ele também informou que as ações do governo tornaram possível prender 4.286 pessoas incidentes de crime, desmantelar 469 gangues e libertar 1.859 vítimas de julho de 2019 a fevereiro de 2022, de acordo com a Coordenação Nacional Anti-Ssequestro (CONASE).

