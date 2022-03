Por que Federico Gutiérrez aparece como 'Fico 'no cartão

Alguns usuários de mídia social estão insatisfeitos com a forma como o candidato Federico Gutiérrez, vencedor da consulta da Equipe para a Colômbia, é apresentado no cartão do primeiro turno presidencial.

O nome natural do candidato presidencial é Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. No entanto, no cartão aparece como “Fico Gutiérrez”, com seu apelido em vez de seu primeiro nome e sem seu segundo sobrenome.

Antes disso, ele também havia aparecido sob seu apelido no cartão da consulta interpartidária que ganhou. Por outro lado, Alejandro Char Chaljub, o segundo lugar na equipe da Colômbia, também não competiu com seu nome real, mas com o apócope que o identifica entre as pessoas e antes da mídia: “Álex Char”.

Nem Fico Gutiérrez nem Alex Char apareceram no cartão da equipe da Colômbia com seus nomes próprios.

Essa seria a terceira vez que o Fico aparece em um cartão de eleitor. A primeira foi quando se candidatou a prefeito em Medellín para o período 2016-2019, candidatura que ganhou. Naquela ocasião, seus dois nomes e sobrenomes foram incluídos, assim como os dos demais candidatos.

Os nomes completos dos candidatos apareceram neste cartão.

Algumas pessoas consideram que permitir que o candidato apareça com um apelido seria uma vantagem para ele durante as eleições. Então, eles se perguntam se é legal para um candidato usar um trailer.

A verdade é que, desde a adoção do atual Código Eleitoral, todos os outros candidatos à Presidência da República apareceram no cartão com pelo menos um nome e um sobrenome que consta da carteira de identidade.

Escusado será dizer que, quando os candidatos se inscrevem para participar do registrador, eles devem apresentar seu documento de identidade e ele mostra seu nome real e completo, que está escrito no formulário.

Além disso, a Lei 62 de 1988, que impôs a disposição mais recente sobre o assunto no atual Código Eleitoral, diz apenas isso sobre cartões eleitorais para o Presidente da República:

Os candidatos presidenciais então se registram com emblemas, nomes e sobrenomes, e estes devem ser impressos no cartão. No entanto, não existem disposições específicas sobre a utilização de reboques neste caso. Talvez nunca tivesse ocorrido a ninguém antes usar um apelido para ganhar a presidência.

Há uma história de candidatos para outras empresas que aparecem com trailers nos cartões, mais história de candidatos que queriam fazer uso deles, mas foram impedidos de seu cartório local. O jornal El Tiempo relata Luis Eduardo Garzón (conhecido como Lucho) para o Gabinete do Prefeito de Bogotá 2003 e o falecido Marcos Ataya, que era conhecido como Machete e, portanto, apareceu no cartão para o gabinete do prefeito de Arauca (Arauca).

Deve-se esclarecer neste momento que não é verdade que o nome do candidato deve aparecer na íntegra no cartão e isso nem sempre aconteceu. Na verdade, o cartão atual não aparece “Gustavo Francisco Petro Urrego”, “Sergio Fajardo Valderrama” ou “Luis Emilio Pérez Gutiérrez”.

Por outro lado, em candidatos que concorreram à presidência mais de uma vez, também houve mudanças no tipo nome+primeiro sobrenome ou primeiro nome+ambos os sobrenomes, o que significa que não há uma regra clara o suficiente a esse respeito.

