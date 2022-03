Kenya López Rabadán foi para a AIFA e observou suas deficiências: “Falta de planejamento”

No dia da inauguração do Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA) na Base Aérea de Santa Lucia, Estado do México, foi anunciado que mais de mil convidados compareceram às instalações do aeroporto, incluindo políticos.

A esse respeito, a senadora Kenia López Rabadán relatou nas redes sociais que recusou o convite, mas prometeu voltar sozinha para investigar e observar tudo ao redor da construção por conta própria.

Foi em 28 de março de 2022 quando Rabadan apareceu nas instalações da AIFA, de acordo com suas publicações mais recentes na rede social Twitter, onde ele fez algumas anotações sobre o assunto.

Segundo a senadora, ela manteve um diálogo com funcionários da Secretaria de Defesa Nacional por aproximadamente cinco horas em que explicaram, entre outras coisas, que 74,5 bilhões foram investidos na construção da AIFA até o momento, e ainda há 4 bilhões a serem exercidos.

(Foto: Twitter/ @kenialopezr)

A esses números, López Rabadán acrescentou o custo do cancelamento do Aeroporto Internacional do Novo México de Texcoco, o que daria um total de mais de 400 bilhões de pesos.

“90.630 milhões de pesos ainda precisam ser pagos pelos títulos colocados para construir o Texcoco, que devem ser pagos nos próximos 20 anos. É uma questão que o SHCP deve resolver com urgência, porque, caso contrário, eles continuarão a jogar fora o dinheiro dos mexicanos”, acrescentou em sua thread.

Ele então garantiu que, na realidade, não há deficiências na remodelação e construção realizadas pela Sedena, uma vez que é uma falta de planejamento, conectividade, passageiros e companhias aéreas com a intenção de estabelecer Santa Lúcia como seu novo destino de entrada e saída.

Foto: INAH

Segundo relatos em primeira mão obtidos pela senadora do Partido da Ação Nacional (PAN), o objetivo é atingir um ponto de equilíbrio estabelecido em 5 milhões de passageiros, o que, escreveu ela, “no curto prazo não é possível”.

Ele também relatou que cabia à famosa torre de controle que passou por várias controvérsias, incluindo que estava afundando ou que era chueca, o que foi negado pela presidência da República.

Kenia López Rabadán explicou que os controladores de voo dos Serviços de Navegação no Espaço Aéreo Mexicano têm equipamentos de primeira linha, “mas sem tráfego aéreo de pouca utilidade”, disse.

Finalmente, ele garantiu que apresentou aos gerentes da AIFA um total de 20 perguntas específicas, que, ele espera, serão respondidas em breve “para poder informar o povo do México sobre esse trabalho”.

Kenia López Rabadan (Foto: Cuartoscuro)

Recentemente, a senadora relatou tudo sobre sua visita à AIFA e, por meio de suas redes sociais, criticou o orçamento dedicado à construção do “novo capricho” da AMLO, o custo do transporte para alcançá-la e o que poderia ter sido feito com os recursos alocados a ela.

Mais tarde, de uma das estradas que estão na AIFA, ele apontou que ainda há pessoal trabalhando no trabalho, pois mostrou algumas imagens de alguns trabalhadores removendo terra e pedra.

Por fim, o senador do PAN destacou que a AIFA carece do reconhecimento adequado para voos internacionais, uma vez que apenas os voos para Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún e Mérida foram registrados na terça-feira.

