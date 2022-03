Foi assim que o conselho da capital se saiu, de acordo com o relatório de 'Bogotá, como vamos? '

Recentemente, foi divulgado o primeiro relatório sobre monitoramento e avaliação do desempenho institucional do Conselho de Bogotá, cujos membros tomaram posse em janeiro de 2020. Os resultados foram apresentados por 'Bogotá como estamos indo', o exercício cidadão que monitora a qualidade de vida da capital, por meio de seu programa: 'Conselho Como Vamos'.

É importante notar que o acompanhamento do Conselho teve de ser suspenso nos períodos de 2020-I, 2020-II e 2021-I devido às medidas de isolamento decretadas pelo governo distrital nacional devido à pandemia de covid-19. Assim, após 3 períodos, o relatório é novamente submetido com a análise de 2021-II.

Levando em conta a nova dinâmica decorrente da pandemia, 'Conselho Como Vamos' fez um ajuste metodológico para continuar seu exercício regular cidadão de monitoramento, monitoramento e avaliação do desempenho institucional do Conselho Distrital. Assim, o programa concentrou sua atenção na atuação de rebanhos e conselheiros, especialmente no Controle Político (PC) e na Atividade Normativa (AN).

A equipe de 'Conselho, como vamos? 'esteve presente nas 145 sessões. A partir daí, foi determinado que a Primeira Comissão do Plano de Desenvolvimento e Planejamento Territorial realizou o maior número de debates sobre questões de controle político, com 20 sessões, e em atividade normativa, com o mesmo número de reuniões.

No segundo semestre de 2021, “foram debatidas 70 propostas das 640 arquivadas no semestre, que foram debatidas em 58 sessões do Conselho”. 32% das sessões se concentraram em mobilidade e transporte na cidade, em temas como: o Metrô, o Corredor Verde do Sétimo, o estado da rede rodoviária e bicicleta pistas.

“Se compararmos o número total de sessões realizadas com o volume de propostas discutidas, o Comitê de Finanças teve mais propostas discutidas por sessão”, observou o relatório. Enquanto, em relação à atividade normativa, foram discutidos 38 projetos de acordos, dos quais 17 foram convertidos em acordos municipais. “57% dessas novas iniciativas estão relacionadas ao meio ambiente, saúde e segurança pública, todas de autoria dos conselheiros”, acrescentou.

Em relação aos tópicos apresentados pela administração Claudia López, 32% das sessões do Cabildo se concentraram em temas como: o orçamento distrital 2022, o Plano de Planejamento Territorial (POT) e o Plano de Resgate Social e Econômico.

Comportamento de bancos e conselheiros

O relatório garantiu que o comportamento dos bancos e conselheiros era notável em geral. Em termos de atividade regulatória, 77% das bancadas foram classificadas acima de 85%, enquanto 35 conselheiros (77%) tiveram desempenho notável devido à atenção à metodologia e quatro deles ultrapassaram 90% da classificação.

No que diz respeito ao controle político, “92% dos bancos tiveram um desempenho proeminente com classificações acima de 76%; nenhum teve um desempenho 'ruim' ou 'ruim' (menos de 25%)”. Nesse caso, 93% dos conselheiros (42) obtiveram uma pontuação maior de 75% e apenas um deles alcançou pontuação acima de 90%.

Para ambos os casos, os cinco principais lugares que se destacam são: o Partido da Aliança Verde, o Partido Centro Democrático, a Coligação Humana-UP da Colômbia e o Partido Liberal. Estes representam “as três forças do Conselho de Bogotá: oposição, governo e independência”, concluiu o relatório.

CONTINUE LENDO: