A invasão russa da Ucrânia ceifou a vida de outro atleta: o campeão mundial de kickboxing Maksym Kagal morreu após um ataque em Mariupol

A invasão da Ucrânia pela Rússia continua a ceifar vidas, incluindo as de atletas que decidiram defender o seu país, como é o caso do campeão mundial de kickboxing, Maksym Kagal, que foi morto em Mariupol, uma das cidades mais afetadas pelo ataque do governo liderado por Vladimir Putin. O lutador de 30 anos fez parte da resistência de seu país e, como mais um, tentou repelir a agressão russa.

A notícia foi divulgada nas redes sociais por um ex-técnico do Kagal, Oleh Skyrta: “Glória Ucrânia! Glória à nação! Morte aos inimigos! Infelizmente, a guerra leva o melhor: defendendo a cidade de Mariupol, como parte do Esquadrão Especial Azov, Maksym “Piston” Kagal, o primeiro campeão mundial de kickboxing em nosso clube, morreu de nossa gloriosa cidade de Kremenchug, o primeiro campeão mundial de kickboxing da ISKA, entre adultos, parte do nacional ucraniano equipe.”

Skyrta definiu seu aluno lembrado como “um homem honesto e decente”. Em sua despedida, ele disse: “Fique tranquilo, irmão. Vamos nos vingar por sua perda!” Sua perda afetou muitos de seus compatriotas como a dos milhares de civis que caíram pelo ataque russo, incluindo aqueles que defenderam suas terras como o caso de Kagal.”

Maksym se tornou campeão mundial de kickboxing em 2014 e foi o primeiro lutador em seu país a alcançá-lo. Aos seus sucessos é adicionada uma medalha de bronze e ele também se destacou em outras atividades de contato, como muay thai. De acordo com a mídia local, seu amor pelo esporte era tal que ele queria praticar outras disciplinas e até mesmo participar de campeonatos de rugby. Sua morte também tem uma grande trajetória pela frente.

Kagal faz parte de um grupo de atletas ucranianos que morreram de agressão russa, como Katya Dyachenko, uma promissora Ginasta de 11 anos morreu na sequência de um ataque com mísseis também em Mariupol, que não tem trégua da invasão de invasores russos.

A cidade de Mariupol é uma das mais atingidas pela invasão russa (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Suas perdas foram adicionais às de um treinador de futebol juvenil do Shakhtar Donetsk, que foi confirmado em seu mídia social do CEO do clube, Serhiy Palkin: “Este país e seu povo estão sendo destruídos pelo exército russo hoje com todos os tipos de armas”.

Além disso, no início de março dois jogadores de futebol morreram, um deles também lutando na resistência ucraniana: Vitalii Sapylo morreu ao enfrentar tropas invasoras em Kiev e Dmytro Martynenko morreu com sua mãe depois que uma bomba atingiu sua casa.

Outro atleta morto foi Yevhen Malyshev, que era um biatleta de 19 anos que estava até dois anos atrás em seu equipe júnior do país e agora estava prestando serviço militar. O jovem também estava comprometido com a defesa de seu país.

Outros decidiram colaborar com o cotidiano da população civil em Kiev, como os esgrimistas Andrii Scherba e Andrei. Pogrebniak. Ambos estavam em um torneio no Egito, mas decidiram voltar para a capital para ajudar.

