Polêmica sobre a proposta do vereador e pastor de Bucaramanga que sugere 'paloterapia' como método de defesa

O vereador e pastor religioso de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, protagonizou uma polêmica nas redes sociais por causa de uma publicação que possivelmente incita a chamada 'paloterapia'.

Beltrán pode ser visto na publicação, comentando um vídeo em que venceram o que presumivelmente seria um ladrão, enquanto isso acontece, Beltrán comenta: “São imagens muito fortes, mas no final é um reflexo do povo de Bumangués farto, cansado de ver como roubam, como levam as coisas deles e como eles os atacam e ninguém faz nada. Não concordo com violência ou agressão, mas concordo que, como cidadãos, nos defendemos”.

O vídeo foi acompanhado por um texto em que o vereador diz que a violência é errada, mas deixa a dúvida se é a maneira de seguir a justiça em suas próprias mãos: “É verdade, não devemos defender a violência ou a agressão. Mas resignar-se a ser esfaqueado ou baleado não é uma opção para uma sociedade cansada do crime fazendo o que quer. Você apoia a 'paloterapia' de autoproteção?” , trinou Jaime Beltrán em sua conta oficial no Twitter.

Outro trino que gerou vários comentários foi aquele em que ele afirmou que ele é uma figura religiosa que acredita na vida e não na violência, mas menciona dois crimes cometidos por ladrões, observando que, na realidade, essa é a verdadeira controvérsia: “Sim, eu sou um pastor cristão, eu defendo a vida e a compaixão cada dia. O mesmo que os assassinos de Nickol Valentina e Edgar Manzano não tinham quando terminaram suas vidas roubando-os este ano em Bogotá. A polêmica não é paloterapia, mas estamos desprotegidos”, disse Beltrán.

Por sua vez, as autoridades de Bucaramanga rejeitaram tais pronunciamentos, garantindo que esse tipo de reação violenta possa ter consequências legais, e também apontaram que os cidadãos devem denunciar, em vez de enfrentar crimes como roubo: “Com tais atos, eles poderiam ser processados pelos crimes de tentativa de homicídio e também por danos pessoais, não há necessidade de pagar de forma mais violenta”, disse o gabinete do prefeito de Bucaramanga.

Não se deve subestimar as ações cometidas quando os cidadãos exigem autojustiça, um caso ocorrido recentemente no município de Soacha, onde seus dedos foram cortados e violentamente agredidos.

A comunidade do município de Soacha (Cundinamarca) está chocada com um caso de justiça autodidata, pois agrediram um suposto ladrão a ponto de cortar vários de seus dedos e espancá-lo até que ele perdeu um olho. O incidente ocorreu no setor de Ciudad Verde, onde vários moradores do setor perseguiram o suposto ladrão, que estava fugindo, mas foi atingido. Depois de pegá-lo, um grupo de pessoas o espancou brutalmente.

O suposto infrator teve vários dedos cortados de suas mãos e, devido ao ataque, ele perdeu um dos olhos. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem já estava no chão, gravemente ferido. Os habitantes daquela área relataram que a falta de iluminação pública e a reação lenta da polícia geram insegurança.

Por sua vez, a Polícia rejeitou o ocorrido e pediu aos cidadãos que não fizessem justiça com as próprias mãos, porque tais ações têm consequências, porque podem ser processadas, por danos pessoais ou mesmo tentativa de homicídio ou assassinato.

