O cachorro, o companheiro mais antigo dos seres humanos

Há muita discussão sobre se o cão tem inteligência ou não, se pensa ou não, se tem raciocínio ou apenas instinto. Mas a única coisa certa é que o cão é, talvez, a única espécie que nos acompanhou tão intimamente ligada e tão amplamente distribuída, na peregrinação de nossa espécie humana, tão viajando, tão destrutiva e tão particular.

O poeta, Lord Byron, tinha um cão Newfoundland chamado “Botswain” para o qual ele escreveu o epitáfio mais bonito que um cão já mereceu de um homem, ele disse: “Aqui estão os restos de um ser que possuía beleza sem vaidade, força sem insolência, coragem sem ferocidade e todas as virtudes de um homem sem seus vícios”.

Se alguém tivesse explicado ao poeta que, enquanto ele estava fazendo sua última oferenda a “Botswain”, na verdade o comportamento do ser mais fiel que ele conhecia era apenas uma “poluição” humana , um antropomorfismo anedótico visto pelo homem e criado por sua imaginação, ele teria sido muito chateado com a recusa, irracional e grosseira, de não reconhecer manifestações caninas de felicidade, gratidão ou desagrado tão semelhantes às nossas.

De acordo com o estudo, eles têm uma vida interior rica, ficam tristes e têm costumes, esperanças, medos e fantasias (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images)

No início da década de 1990, a etóloga Elizabeth Marshall Thomas apresentou um trabalho baseado em doze anos de pesquisa e 200.000 horas de observação da vida, o que os onze cães de sua família pensavam e sentiam.

Graças à pesquisa, foi assegurado que os cães são mais do que animais que latem, correm, cheiram e urinam, sem que sejam seres humanos disfarçados. De acordo com o estudo, eles têm uma vida interior rica, estão tristes, calculados e têm necessidades complexas, costumes, esperanças, medos e fantasias.

Isso significa que eles têm sensibilidade e sentimentos, mais profundos do que os de muitos humanos que riem deles tão presunçosamente.

Foi o grande Charles Darwin, cientista e naturalista, o primeiro a se referir às emoções dos animais, pois as considerava muito importantes na determinação da evolução humana . Em 1859, em seu trabalho “Sobre a Origem das Espécies”, ele disse que é difícil duvidar que o amor do homem não tenha se tornado instintivo nos cães.

Os cães desenvolveram qualidades morais como afeto, lealdade e até um certo tipo de inteligência após milênios vivendo com seres humanos (AFP STORY BY Pierre-Henry DESHAYES)

Certas qualidades morais e inteligentes se desenvolveram nos animais à mercê da vida em comum com o homem. Qualidades morais, como afeto, lealdade e até mesmo um certo tipo de inteligência, tiveram que se desenvolver ao longo de milênios de vida com seres humanos.

Sabe-se agora que o cão apareceu na Terra há cerca de 35.000 anos, mais dias, dias a menos. Embora alguns afirmem muitas dezenas de milhares de anos a mais.

O cão, um descendente do lobo, com quem ele tinha que ter relações bastante complexas, era o companheiro do homem de Neandertal e acabou sendo o companheiro mais fiel do homem supostamente mais talentoso de Cromagnon.

Especificamente, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles, liderada pelo professor Robert Wayne, comparou o DNA mitocondrial de 162 lobos de 77 famílias caninas diferentes espalhadas pelo planeta, bem como 140 cães domésticos representando 27 raças diferentes. Suas sequências de DNA não diferem muito.

Parece-nos que eles sorriem por causa de uma tradução que nosso cérebro faz tentando humanizar suas características (GETTY)

Quando René Descartes, um filósofo do século XVII, considerado o pensamento como a essência da existência humana e o cão uma variante da máquina desprovida de razão, François Voltaire, escritor e filósofo, veio à reunião para afirmar que os cães não só sentem emoções, mas que eles “ seguir prodigiosamente o homem no sentido da amizade”.

A título de reflexão, convém citar a frase do inefável médico e teólogo do século XIX, Dr. Albert Schweitzer: “Não sei se os animais são capazes de raciocinar, só sei que são capazes de sofrer e é por isso que os considero meus vizinho”.

O melhor amigo do homem o acompanha em sua aventura na Terra há milhares de anos. Anteriormente, falava-se de uma coexistência entre os dois de cerca de 10.000 a 15.000 anos, mas teorias mais recentes confirmam uma relação muito mais antiga que surgiu no Paleolítico Médio, pelo menos cerca de 35.000 anos atrás.

A domesticação do cão surgiu no período paleolítico médio, há pelo menos 30.000 anos (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

Alguns apontam que é mais provável que os filhotes mais novos tenham sido os que abordaram os adolescentes da tribo, e assim surgiu uma amizade que continua até hoje.

À medida que evoluíram ao nosso lado, eles se acostumaram conosco e com nossas rotinas e até mesmo as evidências mostram “que os cães desenvolveram um músculo para levantar as sobrancelhas internas depois de serem domesticados” e, assim, serem capazes de ter mais pena de nós.

Da mesma forma, parece-nos que eles sorriem por causa de um tipo de tradução que nosso cérebro faz tentando “humanizar” as características de seu animal de estimação. Ainda assim, está claro que o contato visual é muito importante. Apesar de estar com eles há tanto tempo, ainda há muito a descobrir sobre eles.

*O Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook é médico veterinário. Especialista em educação universitária. Mestrado em Psicoimunoneuroendocrinologia. Ex-diretor do Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professor universitário em várias universidades argentinas. Palestrante internacional.

