Crocodilos do Orinoco chegaram à Hacienda Nápoles

A Fazenda Nápoles receberá alguns novos hóspedes, são cinco exemplares de crocodilos que foram transferidos da Estação de Biologia Tropical Roberto Franco (EBTRF), da Universidade Nacional da Colômbia (UNAL) em Villavicencio, para o resort.

Os também conhecidos jacarés llanero medem mais de 4 metros e agora estarão sob os cuidados da organização da fazenda, em coordenação com a EBTRF. A UNAL disse que “um programa de divulgação e educação sobre esta espécie criticamente ameaçada será desenvolvido, após uma caça agressiva na década de 1960 para vender suas peles no exterior”.

Da mesma forma, a comunicação da instituição de ensino indicou que, de acordo com um estudo realizado no ano passado, os animais “não foram selecionados como pais, mas por causa de suas condições físicas eles mostram a dimensão total dessa espécie, que desempenha um papel fundamental na cadeia alimentar do ecossistemas aquáticos da Orinoquia colombiana-venezuelana”.

Ele também especificou que em 15 de dezembro, um acordo de cooperação foi assinado entre o professor Giovanny Garavito Cárdenas, reitor da Faculdade de Ciências da UNAL, e o representante legal do parque.

“Este acordo abre uma imensa janela para colombianos e visitantes estrangeiros aprenderem mais sobre essa espécie, valorizá-la e tomar consciência da necessidade de preservá-la e recuperar as populações naturais nas áreas em que habitaram historicamente.

Queremos impressionar as crianças e outros visitantes, alcançar o coração das pessoas para dar a esses crocodilos a oportunidade de permanecer no planeta; eles têm o direito de voltar ao rio, mas não poderão fazê-lo se as pessoas não quiserem”, diz o professor Vargas, acrescentando que nesses casos a educação é igual ou mais importante que a ciência”, disse o professor Mario Vargas Ramírez, diretor da Estação Roberto Franco.

Deve-se dizer que os animais estarão em uma “lagoa com as características ideais para a manutenção e exibição adequadas” dos espécimes masculinos que ainda estão sob custódia da UNAL.

“Os crocodilos que estão agora no parque temático Hacienda Nápoles são adicionados a outros espécimes que também foram entregues pela UNAL a outros parques do país, como o bioparque Los Ocarros, em Villavicencio (Meta), o parque aquático e de conservação Piscilago, em Colsubsidio em Nariño (Cundinamarca), e o parque agroecológico Merecure, em Puerto López (Meta)”, especificou a universidade.

Uma família decidiu adotar um bezerro de hipopótamo e isso causou preocupação, pois essa espécie animal é classificada como perigosa para as pessoas por ser territorial.

Além disso, fala-se do que se destina ao ecossistema pelo fato de esses animais estarem se multiplicando, marcados como invasores e gerando danos cada vez maiores.

Diante disso, o prefeito do município queria propor um santuário para proteger os hipopótamos, uma vez que, nas palavras do presidente, os mamíferos atraem parte do turismo, mas também para a segurança dos habitantes de Puerto Triunfo.

“Eu concordaria com um santuário, que o ministério faz alguma coisa, que o Governo Nacional faça algo para que esses hipopótamos também não sejam exterminados, porque a verdade é que os hipopótamos carregam muito turismo”, disse Javier Guerra, prefeito do município.

