“Bridgerton”: onde você pode ver outras ficções de Jonathan Bailey, o ator que interpreta Anthony na série?

Na primeira temporada, o personagem de Regé-Jean Page conseguiu conquistar os corações dos fãs da série. Sua saída da ficção gerou muita agitação entre os amantes dessa história que agora muda seu enredo central para o personagem de Anthony Bridgerton, interpretado pelo ator britânico Jonathan Bailey. Mas quem é o ator e onde podemos ver seus trabalhos anteriores à série baseada na saga Julia Quinn.

Jonathan Bailey nasceu em 1988 mas subiu para a fama quando foi escolhido para interpretar Leonardo Da Vinci na série CBBC (um canal pertencente ao conglomerado da BBC) simplesmente chamado Leonardo. Lá, Bailey foi escolhida para representar a juventude do artista florentino no século XV. A série durou duas temporadas e adquiriu um estilo moderno marcado pela linguagem e pela música (uma música da banda Radiohead foi usada). Foi transmitido entre 2011 e 2012.

Jonathan Bailey fez parte da comédia “Crashing”, criada por Phoebe Waller-Bridge, que pode ser vista na Netflix. (@jbayleaf)

De acordo com vários meios de comunicação, quando lhe perguntaram como surgiu a ideia de ser ator, Bailey afirmou que foi em uma idade jovem, aos 5 anos, que ele viu a peça Oliver. A escolha de ser ator já havia sido feita e sua carreira começaria a brilhar nas décadas seguintes.

Em 2013 ela fez parte de Broadchurch, a série inglesa estrelada por Olivia Colman e David Tennant. Lá, Bailey interpretou Olly Stevens, um jovem jornalista que estava fazendo uma espécie de estágio no jornal Broadchurch Echo, onde aspirava adquirir conhecimento para dar o salto para a mídia nacional mais relevante.

Ela também fez parte da comédia da BBC chamada Me and Mrs. Jones, em que ele compartilhou a formação com Sarah Alexander e Neil Morrissey, que interpretaram Gemma e Jason Jones, respectivamente. Aqui Jonathan deu vida a Alfie, filho dos Jones. A série, que foi ao ar em 2012, foi exibida por uma única temporada e contou com seis episódios de meia hora que foram transmitidos pela televisão inglesa.

Bailey também foi um dos muitos atores ingleses que participaram da agora histórica ficção Doctor Who, na qual ele interpretou Psi na oitava temporada.

Um tempo atrás, Jonathan Bailey falou livremente sobre sua homossexualidade, que ele escondeu por vários anos. (@jbayleaf)

Mas talvez uma das séries que mais marcou a carreira de Bailey tenha sido, sem dúvida, Crashing. Esta ficção - disponível na Netflix - contém uma temporada de seis episódios e estrelou Phoebe Waller-Bridge, a atriz que mais tarde se estabeleceu em Fleabag. A história se passa em Londres e Bailey (que veste um cavalheiro loiro) faz parte de um grupo de trinta e poucos anos que vivem em guardiões de propriedade (um lugar que antes era um prédio municipal e agora é alugado). A produção mostra como é a vida dos millennials, que por mais que trabalhem, não compram sua própria propriedade. Aqui Bailey interpreta Sam, enquanto Waller-Bridge é Lullu e também é o escritor desta comédia.

E à medida que mais produções e personagens chegam, seus fãs podem continuar se divertindo na segunda temporada de Bridgerton, conhecendo seu triângulo amoroso com Edwina e Kate.

