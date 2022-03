A cadela salvadora Nalah morreu; esta foi sua intervenção heróica no terremoto de 2017

“Ela era uma companheira de vida excepcional, nobre, leal, afetuosa, inteligente. Como um cão de trabalho, ela tinha uma capacidade extraordinária de localizar e marcar vítimas, ela era uma K9 nascida e dedicada ao seu trabalho. Ele saiu em 24 de março de 2022”, escreveu sua dona, Janette, nas redes sociais.

Nalah nasceu em 17 de maio de 2011, mas foi imediatamente adotada por sua família. Ela não fazia parte da Secretaria da Marinha (Semar) como seus companheiros cães de resgate. KA-9 era o mascote de Janette Ficachi.

Claro, nem todos podem fazer parte de vários desastres, porque no caso de Nalah, por exemplo, ela começou a treinar desde os 8 meses de idade como cão de busca do Esquadrão Médico de Resgate e Emergência (ERUM) do Ministério da Segurança Cidadã (SSC). Sua preparação durou aproximadamente dois anos.

Ao longo de sua carreira, ele localizou um total de 17 pessoas, incluindo 12 das encontradas em vários deslizamentos de terra causados pelo terremoto de 19 de setembro de 2017 na Cidade do México.

Seu principal trabalho foi realizado na fábrica têxtil de Chimalpopoca e Simon Bolivar, Colonia Obrera. Eles foram os primeiros a chegar, e seu primeiro resgate foi de três mulheres com quem fizeram contato verbal.

Depois de se aposentar, seu dono a disponibilizou para resgate emocional em abrigos na Cidade do México, mas ela tem a seu crédito uma grande lista de resgates que incluem a explosão no prédio da Pemex, entre outros.

Nalah fez parte de várias homenagens a pares caninos e voluntários que participaram do trabalho de resgate do terremoto de 7 e 19 de setembro. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Através de suas redes sociais, a versão de seu último resgate como membro do corpo heróico de caninos que participaram do trabalho do terremoto de 2017, na Cidade do México, junto com outros como os famosos Frida, Evil e Eco, foi disseminada através de suas redes sociais.

Essa intervenção foi realizada no colapso do Prol. Petén e Eje 7, onde encontraram um incêndio que dificultou excessivamente as manobras de resgate, causando até envenenamento no cão, por isso foi necessário evacuar.

“Nalah ficou intoxicada, eu queria tirá-la de lá e ela não queria, ela me puxou e tentou descer para uma área onde eu tinha encontrado um rastro, eu a deixei ir, lá ela fingiu e machucou a pata”, escreveram no Facebook onde postaram cada passo de sua vida heróica.

Naquele lugar, o corpo de resgate procurava uma família que, suspeitavam, estava por perto. Ao ouvir isso, a dupla de Nalah revelou que era uma área segura, então começar com a trilha que o cachorro cheirou foi uma boa ideia e, de fato, eles os encontraram lá.

Morreu a cadela salvadora Nalah, que resgatou 17 pessoas ao longo de sua carreira (Foto: Facebook/ @K9Nalah)

Nalah foi atendida por uma unidade móvel da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Nacional Autônoma do México, e assim que chegou ao ferro, desmaiou na frente de todos. Apesar de acreditarem que isso chegaria ao fim, os veterinários fizeram um excelente trabalho.

“Pensei que perderia minha parceira, raramente senti esse medo e esse desespero, me disseram para permitir que a ajudassem e me tiraram da unidade, não poderia ser mais grato a eles pela atenção que deram a ela naquele dia”, publicaram.

Por meio de redes sociais, organizações, instituições e usuários enviaram mensagens de apoio ao seu gerente, depois que sua morte foi anunciada com quase 11 anos de idade.

