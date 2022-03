Yate cortou um banhista com suas hélices nas praias de Cholón, Cartagena

Nas últimas horas, houve um novo incidente nas praias de Cartagena envolvendo banhistas com barcos. Nesta ocasião, a vítima é Eliseo García, um turista que foi abalroado pelas hélices de um iate no spa de Cholón, na ilha de Barú.

De acordo com o relatório preliminar da Capitania Portuária de Cartagena, o homem teria saltado para o mar quando a embarcação em que foi transportado estava em movimento.

O corpo de Eliseo García foi cortado várias vezes pelas hélices, então ele foi levado para um hospital na cidade onde recebeu atendimento médico pelos ferimentos que recebeu, especialmente nas pernas e nas costas.

“Uma unidade da Guarda Costeira da Marinha da Colômbia, que no momento do incidente estava monitorando as atividades marítimas na área, evacuou o ferido para um hospital na cidade de Cartagena, onde atualmente está sendo tratado para avaliar a gravidade de seus ferimentos”, disse o capitão do navio, Darío Eduardo Sanabria, capitão do porto de Cartagena.

Ele também anunciou que a pessoa ferida foi evacuada do local e levada para um centro de saúde e lembrou que em 25 de março “uma reunião foi realizada com empresas de navios menores, em Corpoturismo, alertando para a necessidade de cumprir as medidas de segurança para evitar acidentes”.

Por sua vez, Yermin Tehran Velázquez, presidente da cooperativa Ciénaga Azul, em Cholón, segundo informações do La Fm, disse que o incidente aconteceu quando, aparentemente, o banhista pulou do iate sem autorização.

“Estamos na área de trabalho que fica no chão, o iate ainda não estava estacionado quando o homem se jogou nas costas e o motorista não percebeu; a pessoa tem ferimentos nas pernas e nas costas. Temos uma área delimitada onde os barcos chegam para deixar o turista e sair, as pessoas têm outra área onde se banham e o turista não espera”, disse Teerã.

Ele acrescentou que, “Foi uma imprudência do cidadão porque eles não tinham estacionado o iate, sempre enfatizamos que temos uma praia de banho marcada, sempre dizemos aos turistas que os levamos para lá; recomendamos que eles não nadem no mesmo lugar que os barcos e eles nos ignoram”.

As autoridades pediram aos banhistas e proprietários de barcos que cumpram as regras estipuladas para o transporte de passageiros, e alertaram a comunidade em geral, para não estar perto de barcos em movimento, para notificar seus companheiros ou tripulantes de qualquer atividade a ser realizada na água, para usar os salva-vidas colete a bordo, entre outros, para garantir uma navegação segura.

O presidente Iván Duque anunciou nesta sexta-feira de Cartagena no encerramento da cúpula de habilidades da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, confirmou a abertura oficial do concurso público para o megaprojeto Canal del Dique, no qual um investimento de US $3 bilhões está planejado.

O presidente classificou isso como “o projeto mais importante de adaptação às mudanças climáticas que nosso país terá nas próximas quatro décadas” e explicou que o projeto permitirá a proteção da Baía de Cartagena e Churrascos, o que também implica a proteção de uma grande parte das espécies marinhas, continuará a permitir que os navios de passageiros e de carga cheguem sem afectar a quantidade de sedimentos, o calado e a navegabilidade.

Eles beneficiarão os municípios de Bolívar, Atlántico e Sucre, melhorando a navegabilidade e evitando inundações durante o inverno. No total, de acordo com o governo nacional, 16 consultas anteriores já foram aprovadas.

CONTINUE LENDO: