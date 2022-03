Oscar 2022: Quem foi indicado 52 vezes para o Oscar

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

No próximo domingo, 27 de março, será realizado o 94º Oscar, prêmios concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ao melhor do cinema em diferentes categorias, incluindo “Melhor Filme”, “Melhor Ator”, “Melhor Atriz” e “Melhor Diretor”. Desde a primeira edição, muitos artistas foram considerados como recebendo a tão esperada estatueta de ouro, mas poucos conseguiram.

Vários deles foram contemplados em mais de uma ocasião. É o caso de John Williams, o renomado compositor americano que ao longo de sua carreira no meio foi indicado 52 vezes, estabelecendo um recorde que está longe de ser igualado. Apesar de sua firmeza, ele ganhou apenas cinco Oscars em seus mais de 60 anos de carreira por suas composições extraordinárias.

A primeira vez que o músico foi considerado para receber o prêmio foi em 1968 na categoria “Melhor Orquestração, Adaptação ou Tratamento” por seu trabalho feito para Valley of the Dolls, filme estrelado por Patty Duke, Barbara Parkins, Jacqueline Susann, Sharon Tate, Susan Hayward e Paul Burke. Infelizmente ele não ganhou.

O compositor tem 90 anos e mais de 60 anos. Arquivo da web

Seu nome reapareceu nas listas de indicados em 1969 graças às composições e arranjos que fez para The Reivers (The Rascals or The Thievers) e Goodbye, Mr, Chips, o lembrado drama romântico estrelado por Greer Garson, Terry Kilburn e Robert Donat, sendo este último quem recebeu uma estatueta por sua interpretação.

Foi só em 1972 quando John Williams ganhou seu primeiro Oscar de “Melhor Orquestração, Adaptação e Coro Original” por Fiddler on the Roof, filme que transcendeu gerações se tornando um clássico internacional do cinema.

1973 foi um grande ano para o compositor americano, pois foi indicado três vezes ao mesmo prêmio por sua atuação em Images, filme de terror dirigido por Robert Altman, The Poseidon Adventure, estrelado por Gene Hackman, e Tom Sawyer, baseado no romance de Mark Twain.

Entre 1974 e 1975, ele foi indicado para a trilha sonora de Cinderella Liberty (Permission to Love Until Midnight) e para a música Nice to Be Around. Também foi contemplado pela produção musical de The Towering Inferno (Hell in the Tower), pelo qual ganhou um prêmio BAFTA.

Antes do final da década de 1970, John Williams ganhou dois Oscars pela “Melhor Trilha Sonora Original” de Jaws (Shark) e Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança. Quem não se lembra da música que toca quando um tubarão se aproxima ou do ambiente escuro que envolve o espaço? , ambas as produções musicais são as mais reconhecidas do autor na medida em que são consideradas obras-primas que deixaram uma marca na história do cinema em todo o mundo e marcaram toda uma geração.

Nos anos seguintes, ele compôs trilhas sonoras para Close Encounters of the King, Superman, Star Wars: Espidous V - The Empire Strikes Back e Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida).

John Williams no Star Wars Celebration Orlando e seu concerto para o 40º aniversário da franquia

Em 1983 ela ganhou seu quarto Oscar na mesma categoria por E.T. O Extraterrestre, um filme de ficção científica que chocou ao contar o encontro entre a humanidade e um misterioso. Foi estrelado por Henry Thomas, Drew Barrymore e Robert MacNaugthor e dirigido por Steven Spielberg. Nesse mesmo ano, sua música If we were in love competiu pela melhor música original, mas não ganhou.

De 1984 a 1992 fez arranjos e composições para Star Wars: episódio VI - O Retorno dos Jedi, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Rio Selvagem, O Império do Sol, As Bruxas de Eastwick, Um Tropeço Chamado Amor, Indiana Jones e a Última Cruzada, Nascido em 4 de julho, My Poor angelito, JFK e as músicas Somewhere in my memory e When you're alone, todos considerados nos prêmios anuais da Academia.

Foi até 1994 que ganhou seu quinto e, até agora, último Oscar pela trilha sonora da lista de Schindler (Lista de Schindler), filme estrelado por Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz. Este prêmio foi o terceiro que John Williams ganhou pelo renomado diretor Steven Spielberg.

“A Lista de Schindler” é um dos filmes que retrata o holocausto.

De 1996 a 2014, o compositor foi novamente indicado para as trilhas sonoras de Nixon, Sabrina, Children of the Street, Friendship, Rescuing Private Ryan, Angela's Ashes, The Patriot, Harry Potter and the Philosopher's Stone, AI Artificial Intelligence, Catch Me If You Can, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Memórias de uma Gueixa, Munique, As Aventuras de Tintim, War Horse, Lincoln, The Book Thief, bem como para a música Moonlight.

De 2016 a 2020, ele novamente estrelou as indicações para a trilha sonora original dos episódios VII, VII e IX de Star Wars.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe e Emma Watson, os protagonistas inesquecíveis da saga cinematográfica “Harry Potter”. (REUTERS/Lucas Jackson/)

Quem é o famoso compositor americano com 52 indicações ao Oscar?

John Towner Williams nasceu em 8 de fevereiro de 1932 em Nova York, Estados Unidos, ele tem atualmente 90 anos de idade. Ele se destacou na indústria do entretenimento internacionalmente como compositor, maestro, pianista e trombonista, além de tocar clarinete e trompete.

Ele mostrou interesse pela música desde criança, graças à influência de seu pai, que era jazz-percussionista. Durante sua juventude, ele foi recrutado para a Força Aérea dos Estados Unidos, onde tocou a banda militar e mais tarde se aventurou no mundo do entretenimento compondo para a televisão.

