Karol G falou sobre seu tempo fracassado no 'X Factor' e lembrou de Marbelle

Karol G é uma das cantoras colombianas de maior sucesso do momento e isso é demonstrado pelos milhões de peças que suas músicas acumulam nas plataformas digitais, bem como pelo grande número de prêmios e reconhecimentos que recebeu em homenagem ao seu trabalho.

No entanto, antes de colher todos esses triunfos, ela era uma jovem introvertida que sonhava em se tornar uma grande artista. É por isso que seu pai a inscreveu na versão infantil de 'Factor X', um reality show da RCN Televisión, e a fez enfrentar todos os seus medos.

Foi o que ela disse a si mesma em uma entrevista que deu ao programa 'Yo, José Gabriel' em 2020, que voltou a ser relevante graças a uma série de posts feitos por fãs de 'La Bichota' nas redes sociais.

Embora a inexperiência e a falta de confiança pudessem pregar peças em Karol G, ela conseguiu superar os obstáculos do momento e teve um desempenho muito bom em sua audição, a ponto de o júri de qualificação lhe dar a oportunidade de passar para a próxima rodada: os campos de treinamento, onde seu instrutor estava Marbelle.

E embora mais tarde ele tenha acabado fora do programa e nem sequer tenha conseguido pisar nas galas de premiação, foi quando as primeiras oportunidades na música começaram a surgir.

Desde então, tudo tem sido um sucesso na vida de Karol G, como ela brilhou nas galas do Latin Grammy Awards, Lo Nuestro e Billboard, empresa que há alguns dias lhe concedeu o prêmio 'Break the Rules' (Break the Rules), concedido aos artistas que desafiam as expectativas com sua música e que, no passado edições, foram usadas por artistas como Demi Lovato e Alessia Cara.

Além disso, com sua colaboração musical com Nicky Minaj ('Tusa'), a colombiana conseguiu destronar 'Thriller' de Michael Jackson como a terceira música mais premiada da história da música em todo o mundo e se tornou, por sua vez, a canção latina mais reconhecida.

Por outro lado, o 'X Factor' continua a ser transmitido no sinal RCN Televisión, mas seu público não tem sido muito bom e, de acordo com muitos telespectadores, está longe de ser a competição popular que trouxe artistas como Farina, Siam (duo), Camilo Echeverry, Shaira e Greeicy Rendón para estrelato.