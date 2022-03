A Ucrânia informou que, desde o início dos ataques russos, 59 locais de culto foram danificados.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

As autoridades ucranianas informaram que os ataques russos já afetaram um total de 59 locais de culto desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

O dano está focado em edifícios da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que depende de Moscou e que tem uma presença especial no leste do país, de acordo com a lista publicada pelo Serviço Estadual para a Política de Nacionalidade e Liberdade de Consciência.

A agência incluiu danos a uma igreja católica, cinco igrejas protestantes, três mesquitas e três sinagogas, além dos danos sofridos pelo Drobitsky Yar, uma homenagem às vítimas do Holocausto localizado em Kharkiv.

O monumento, um castiçal judeu de sete braços ou menorá, foi atingido por um obus russo, de acordo com o portal de notícias KharkivToday no sábado. Dois dos sete braços do monumento foram danificados.

O monumento Drobitsky, dedicado às vítimas do Holocausto, danificado por um bombardeio russo

O memorial é uma reminiscência dos 6.000 a 20.000 judeus e prisioneiros soviéticos mortos nos arredores de Kharkov durante a ocupação nazista (1941-42).

Enquanto isso, quase 1.100 civis ucranianos foram mortos e 1.754 ficaram feridos desde o início da invasão, de acordo com a última atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgada este sábado.

O monumento Drobitsky antes do ataque russo

“A partir das 4h do dia 24 de fevereiro, quando o ataque armado da Federação Russa começou contra a Ucrânia, até às 00h do dia 25 de março, o Alto Comissariado registrou 1.104 mortes e 1.754 feridos”, segundo o relatório.

Os falecidos foram identificados como 221 homens, 167 mulheres, 30 meninos e 15 meninas, bem como 51 meninos e 1.288 adultos pendentes de identificação. Os feridos foram identificados como 194 homens, 148 mulheres, 30 meninas e 24 meninos, bem como 70 crianças e 1.288 adultos pendentes de identificação.

As nuvens de fumaça por trás dos bombardeiros russos em Lviv, Ucrânia (Reuters/Pavlo Palamarchuk)

Por áreas de controlo, as Nações Unidas estimam 1.045 mortos e 1.527 feridos em território ainda controlado pelo Governo ucraniano, contabilizando 295 mortos e 681 feridos em áreas sob o seu controlo das disputadas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país. Na área sob o controle das milícias dessas repúblicas autoproclamadas, a ONU registrou 286 vítimas (59 mortos e 227 feridos).

A Organização das Nações Unidas destaca que a maioria das baixas civis foi causada pelo uso de armas explosivas com uma “ampla área de impacto”, através de artilharia pesada, uso de plataformas de foguetes, bem como ataques aéreos.

A ONU observa que os números reais “são consideravelmente mais altos, especialmente em território controlado pelo governo e especialmente nos últimos dias”, porque há falta de informações sobre alguns lugares onde ocorreram intensas hostilidades e muitos detalhes das vítimas “ainda estão pendentes de corroboração”.

Foto de sexta-feira de soldados e residentes ucranianos no funeral de um soldado de 20 anos morto na guerra 25 de mar de 2022. REUTERS/Nacho Doce

As Nações Unidas também “tomam nota” do relatório do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, segundo o qual a partir de 0800 (hora local) em 26 de março, 136 crianças foram mortas e 199 feridas.

Com informações da EuropaPress

