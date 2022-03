Quem é Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vice-presidencial de Federico Gutiérrez

Rodrigo Lara Sánchez é o escolhido de Federico Gutiérrez Zuluaga, vencedor da consulta da equipe para a Colômbia, para acompanhá-lo como fórmula vice-presidencial em sua campanha à Casa de Nariño. Isso foi conhecido neste sábado, 26 de março, após vários dias de expectativa.

Ele é o filho mais velho de Rodrigo Lara Bonilla, que era Ministro da Justiça do presidente Belisario Betancur na época de seu assassinato, em 30 de junho de 1984, no norte de Bogotá. Ele é meio-irmão do deputado Rodrigo Lara Restrepo, mas Lara Sanchez não teve a vida de filho de um ministro. Ele mal conseguiu conhecer seu pai duas vezes e não foi reconhecido na vida.

De acordo com uma entrevista que deu à Revista Semana, enquanto a Lara Restrepo pôde estudar em universidades da elite da capital e no exterior, Lara Sánchez e sua mãe, Lilia Sánchez, tiveram que lutar até para receber o sobrenome paterno, que só receberam até 2000 com testes de DNA.

Rodrigo Lara Sánchez é graduado em uma escola pública e cirurgião com especialização em Cirurgia Geral pela Universidade de Cauca, também pública. Ele dedicou grande parte de sua vida ao serviço médico em hospitais em Bogotá e Neiva.

A incursão de Lara Sánchez na vida política é bastante recente. Em 2010 tentou chegar ao Senado por meio da lista de Compromisso Cidadão, o mesmo movimento liderado por Sergio Fajardo, o candidato da Coalizão Centro Esperança. Teve o nono maior voto, mas o grupo significativo de cidadãos não excedeu o limite para ganhar assentos.

Durante a campanha presidencial de Antanas Mockus em 2010, Rodrigo Lara Sánchez se juntou ao Partido Verde e coordenou a campanha em Huila. Então, em 2016, ele se tornou o prefeito de Neiva no mesmo período em que Fico foi prefeito da capital de Antioquia, com a simpatia de personagens como Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa e o próprio Mockus.

Do Gabinete do Prefeito de Neiva, ele se concentrou em melhorar a saúde e a educação de seu município e recebeu vários prêmios por sua gestão. Apesar disso, ele não seguiu o caminho de candidatos como os três eleitos para chegar à Presidência após um desempenho positivo em suas cidades.

Durante muito tempo, os dois Rodrigo Laras não se falaram e estavam em lados políticos opostos, já que Lara Restrepo fazia parte do partido Mudança Radical. Até o filho reconhecido do ministro chegou a acusá-lo de perder o lugar em 2018. No entanto, o ressurgimento do Novo Liberalismo os uniu novamente. Lara Sanchez disse ao jornal local La Nación, onde também é colunista, que estava orgulhosa de seu parente e o apoiaria em uma eventual candidatura presidencial.

Mensagens nas redes sociais de Lara Sánchez sugerem que ela estava até alguns dias atrás em campanha para Fajardo, seu mentor político, mas a eleição de 'Fico' como candidato da coalizão Equipe para a Colômbia levou a sua mudança de salão.

