Passeio INJUVE: estes são os museus que você pode visitar a bordo de sua bicicleta

Um passeio de bicicleta organizado pelo Instituto da Juventude (INJUVE CDMX) permitirá que os participantes visitem museus na Cidade do México.

Como parte do evento da 1ª rodada INJUVE Primaverando, os participantes poderão aprender mais sobre locais culturais populares na capital do país. O passeio durará duas horas e o ponto de encontro será o INJUVE que está localizado na Estrada México-Tacuba, Gabinete do Prefeito 235, Un Hogar Para Nosos, Miguel Hidalgo, 11330 CDMX.

O passeio de bicicleta começará às 16:00 horas do próximo sábado, 26 de março de 2022, nos dias anteriores. A INJUVE abriu um registro para empréstimo de bicicleta, no entanto, atingiu seu limite e fechou, por esse motivo, se você for, deve trazer o seu.

Uma das recomendações é ter experiência anterior em passeios de bicicleta (Foto: Wikipedia/Commons)

As recomendações para fazer parte do passeio de primavera da INJUVE são fazer passeios de bicicleta, usar roupas confortáveis, comer de antemão, usar protetor solar ou óculos para se proteger do sol e trazer uma bebida hidratante. Você pode ir com sua família, amigos ou parceiro.

Qual será a rota do passeio de bicicleta?

* Os locais de interesse e museus da 1ª filmagem do INJUVE Primaverreando são:

* Começará no Instituto da Juventude por volta das 16:00 horas.

* Posteriormente ao Farol do Cosmos, cuja localização é na estrada México-Tacuba, Tlaxpana, Miguel Hidalgo, código postal 11 370 Cidade do México.

* De lá, as filmagens da primavera irão para o Museu Nacional de San Carlos na Avenida México- Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, código postal 06 030.

* Em seguida, eles irão para o Mural Vicente Rojo, Museu Kaluz na Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico do CDMX, Guerrero, Cuauhtémoc, código postal 06 300

* O próximo item será a Galeria José María Velasco na Calle Peralvillo 55, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, CP 06200.

* Em seguida, o curso será em direção ao Jardín de Santiago- Tlatelolco, localizado na Avenida Ricardo Flores Magón, Tlatelolco, Cuauhtémoc, CP 06 900.

* O próximo lugar será o Museu Pulque e as Pulquerias, localizado na Avenida Hidalgo 107-109, Centro Histórico, Guerrero, Cuauhtémoc, CEP 06300.

O passeio de primavera durará 2 horas e distância de aproximadamente 12 quilômetros (FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

* Mais tarde, eles chegarão ao Jardim San Fernando, sua localização é no Centro Histórico do CDMX, Colonia Guerrero, Cuauhtémoc, CP 06300.

* Em seguida, vá para a Casa de los Mascarones, localizada na Avenida Ribera de San Cosme 71, Colonia Santa María la Ribera, Prefeitura de Cuauhtémoc, CP 06 400.

* A rota terminará no Metrô Normal da Linha 2 Azul (Taxqueña-Cuatro Caminos).

* O percurso durará aproximadamente 12 quilômetros, as pessoas que comparecerem não entrarão nos museus só passarão do lado de fora, embora em alguns lugares haja paradas para atividades, mas o objetivo principal é dar um passeio de bicicleta e conhecer os locais de interesse.

Quem quiser saber mais sobre as filmagens da primavera pode assistir às redes sociais da INJUVE, no Facebook: https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial; ou Twitter: https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2, ou ligue para o número de telefone 55 53 41 74 88, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h.

