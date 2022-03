Fuzileiro naval morreu após ser baleado por seu parceiro em Buenaventura

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

Um fuzileiro naval do 24º Batalhão do Rio do Corpo de Fuzileiros Navais morreu após ser atingido por um tiro de bala, aparentemente acidentalmente, por um de seus colegas. Os eventos ocorreram na tarde de 24 de março no batalhão localizado no porto de Buenaventura, Valle del Cauca.

O solteiro de 19 anos, identificado como José Luis Arce Zambrano, foi baleado pela arma do equipamento de um de seus colegas de classe, e ficou gravemente ferido.

Segundo informações da Marinha da Colômbia, uma vez ocorridos os eventos, a instituição providenciou os meios para evacuá-lo para uma clínica na cidade de Buenaventura, Valle del Cauca, onde infelizmente chegou sem sinais vitais.

A Marinha da Colômbia garantiu que as respectivas investigações já estão sendo realizadas para estabelecer os motivos do crime. Afirmou ainda que fornecerão todas as informações necessárias exigidas pelas autoridades competentes.

A instituição também informou que o fuzileiro naval envolvido na morte de José Luis Arce Zambrano está recebendo apoio da Saúde Naval.

Deve-se lembrar que o fuzileiro naval, natural de Barranquilla, Atlántico, estava realizando seu serviço militar por onze meses no 24º Batalhão do Rio de Infantaria de Fuzileiros Navais em Buenaventura, Valle del Cauca.

Até agora, sabe-se que, uma vez terminados os atos urgentes, procedimento realizado após a morte de uma pessoa, o corpo do jovem de 19 anos será transferido para Barranquilla, onde sua família realizará o enterro.

“A Marinha da Colômbia lamenta profundamente a morte do fuzileiro naval José Luis Zambrano Arce e oferece suas mais profundas condolências, enquanto realiza investigações relevantes e realiza acompanhamento psicossocial aos parentes, companheiros e entes queridos desse herói da Pátria”, disse a instituição naval depois. do que aconteceu no Batalhão do Corpo de Fuzileiros Navais nº 24.

Prisão para fuzileiros navais por extorquir dinheiro de padre em Granada, Meta

Um fuzileiro naval foi enviado para a prisão pelo crime de extorsão. Este é Brayan Estiven Barragán Caro, 18 anos, que cometeu o crime durante uma licença.

Um Tribunal de Garantia em Granada, Meta, emitiu o mandado de prisão intramural contra o fuzileiro naval e outra pessoa identificada como Uriel David Maya Tirado, de 23 anos.

Esses dois homens que foram enviados para a prisão, aparentemente, seriam responsáveis por exigir que um padre de Granada pagasse cinco milhões de pesos para não prejudicar sua integridade física.

Os fatos, que estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República, foram apresentados enquanto Brayan Estiven Barragán Caro, que está servindo como fuzileiro naval na ilha de San Andrés, estava com uma licença concedida entre 25 de janeiro e 8 de fevereiro deste ano.

De acordo com o processo, as demandas econômicas ilegais que Barragán fez na companhia de seu cúmplice começaram em 28 de janeiro, três dias após a chegada da Marinha à população em questão.

