Stereo Picnic Festival revive a indústria de alimentos

O Estéreo Picnic Festival chegou mais uma vez cheio de bons artistas e qualidade após dois anos de pausa no sonho de voltar a balançar os colombianos por causa da pandemia. É um dos eventos musicais mais importantes que reuniu mais de 90 mil pessoas em 2019, sua edição anterior, e que gerou emprego para mais de 10.000 pessoas durante sua produção ocorrerá neste 25 de março e vai até o próximo domingo, 27 de março no centro de eventos Briceño 18, localizado no rodovia norte, quilômetro 18, via Bogotá-Sopó.

O evento, que contará com artistas como Foo Fighters, J Balvin, The Strokes, Martin Garrix, entre outros, anunciou a parceria com o aplicativo iFood com atividades na praça de alimentação.

Ressalta-se que, no país, os setores de artes, entretenimento e recreação têm sido um dos mais afetados pela pandemia. No entanto, de acordo com o DANE, embora no último trimestre de 2019 a 2020 tenha havido uma queda de -4,6%, se compararmos esse mesmo período de 2021 com 2020, é evidente uma recuperação de 34,1%, superando os números pré-pandêmicos em mais de dois bilhões de pesos, valor em que o iFood propôs contribuir graças à sua participação em alguns dos eventos gastronômicos e de entretenimento do país.

Nos últimos 6 meses, o iFood foi aliado em 7 festivais e eventos regionais na Colômbia, incluindo Fritanga Fest (Bogotá), Medellín Gourmet, Sabor Barranquilla e Cosechando Sabores (Cali), e em 2022, a empresa continuará a promover apoio e patrocínio para eventos nacionais e regionais.

Cashless é o sistema de pagamento do Picnic Stereo Festival. Foto: FEP.

A empresa também busca apoiar empreendedores e toda a cadeia de trabalho em geral, o que se move graças à realização desse tipo de evento.

Pode interessar a você: Gustavo Petro aceitou que poderia se encontrar com Juan Manuel Santos: “Precisamos dele conosco”

Bem, se você é um daqueles que terá esse encontro com os mais de 60 artistas nacionais e internacionais que sediarão as quatro etapas, diremos quais são aquelas peças imperdíveis que você deve incluir em suas escolhas, esses elementos essenciais, bem como o que é definitivamente melhor deixou em sua casa, tudo para sobreviver aos três dias de um dos maiores festivais de música da Colômbia:

Bogotá é uma cidade que se caracteriza por ser imprevisível em questões climáticas, de acordo com Ideam, este mês as chuvas podem ocorrer acima do normal na capital colombiana, algo que reafirma a previsão Accuweather, que prevê chuvas especialmente para as horas de sábado e domingo à tarde.

Mas então, ele deveria trazer um guarda-sol? não, as diretrizes do festival são proibidas, por isso é melhor se armar com uma boa capa de chuva.

A pandemia não acabou, por isso é necessário ter em mente que os padrões de biossegurança devem ser observados no âmbito do festival. Os organizadores reconhecem que um dos desafios mais difíceis desta nova edição tem sido alinhar com os protocolos que os artistas exigem e eles são claros que a pandemia nos ensinou a tratar a incerteza com delicadeza e não se apressar para a possibilidade de um novo crescimento.

A máscara será obrigatória para a entrada e, embora os participantes possam removê-la na hora de comer e quando estiverem ao ar livre. Será necessário um cronograma completo de vacinação. No caso dos biológicos Pfizer, Moderna, Sinovac e AstraZeneca, serão necessárias pelo menos duas doses. Para o caso de Jansen, um é suficiente. Se a pessoa não tiver um cronograma completo, ele ou ela deve ter um resultado negativo do teste de antígeno realizado pelo menos 72 horas antes.

CONTINUE LENDO: