Críticas ao presidente Iván Duque pelo apoio econômico da Colômbia à Ucrânia

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

A pedido da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para que os Estados enviem apoio à Ucrânia para cuidar da população afetada pela invasão da Rússia, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou que enviaria apoio financeiro àquele país.

Embora o alto presidente não tenha revelado o número, alguns meios de comunicação nacionais disseram que a doação da Colômbia para a Ucrânia seria de US $100.000.

“Em resposta ao apelo da @NATO aos países aliados e parceiros para que se juntem ao envio de ajuda humanitária à Ucrânia nestes tempos difíceis, decidimos fazer uma doação, através do ACNUR (@Refugees), para ajudar a população civil afetada naquele país”, anunciou Duque através das redes sociais.

Diante dessa notícia, as críticas nas redes sociais não demoraram a chegar. A onda de comentários visa a falta de recursos que é visível em várias áreas do país, onde a pobreza e a fome persistem.

Em plataformas digitais, eles questionaram Iván Duque por anunciar doações para outro país. Embora a crise humanitária que a Ucrânia está enfrentando devido à invasão seja evidente, os internautas garantiram que muitos colombianos morrem de fome e que esses recursos serviriam mais no território nacional.

“Eu acho que em Chocó, em La Guajira, em Cauca, em Putumayo, em El Guaviare, em Barranquilla, em Cartagena e em todas as regiões do país temos uma Ucrânia, onde as crianças continuam a morrer de fome e sede... Esse cara não tem sanidade e sensibilidade”, escreveu um internauta na mesma rede social.

Outra pergunta na plataforma é: “Que Duque mande ajuda aos ucranianos enquanto mulheres, crianças e idosos morrem de fome em La Guajira e Chocó também é racismo. @IvanDuque entrará para a história como um ignorante, déspota, carreirista, racista, ladrão, medíocre, de coração fraco, mas acima de tudo como um tirano”.

“Esses 100.000 dólares seriam muito mais úteis em La Guajira para aliviar a sede e a fome das comunidades indígenas... Enfim... outro sobre Uribismo”, diz outro comentário.

Duque estaria gerenciando a conversa com o presidente da Ucrânia

Segundo informações do jornal El Tiempo, o presidente da Colômbia não está apenas disposto a enviar doações financeiras para a Ucrânia, mas estaria aguardando uma reunião por telefone com seu homólogo, Volodymir Zelensky.

Aparentemente, a reunião já havia sido marcada para 18 de março; no entanto, um conselho de segurança que o presidente ucraniano deveria comparecer não pôde entrar em contato com Ivan Duque.

Até agora, a data e as questões a serem tratadas naquela reunião telefônica entre os presidentes são desconhecidas.

