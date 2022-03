Por que a bolsa de estudos de Donovan Carrillo depende de sua participação na Copa do Mundo de Patinação de 2022

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Donovan Carrillo Suazo entrou em cena dos Jogos Olímpicos de Inverno durante a competição de Pequim 2022. No concurso, ele conseguiu superar a participação de qualquer mexicano naquela competição quando se classificou para a final em sua primeira participação. Apesar de sua conquista e das marcas pessoais que quebrou, as autoridades mexicanas não fizeram nenhum acréscimo ou modificação no valor da bolsa que ele recebe mês após mês, mas esperarão até o final do Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo para defini-lo.

O número que o talentoso patinador recebe mensalmente é de MXN 30 mil, assim como todos os atletas que conseguiram se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Embora os participantes das disciplinas do programa de verão tenham recebido o ajuste em seus estímulos de acordo com os objetivos alcançados na capital japonesa, esse não foi o caso de Carrillo, que terá que esperar até depois de Montpellier 2022, segundo Ana Guevara, chefe do Nacional Comissão de Cultura Física e Esporte (CONADE).

De acordo com as declarações do ex-medalhista olímpico, em conferência de imprensa no final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim 2022, Carrillo foi informado sobre as novas condições e regras operacionais para a concessão da bolsa esportiva. Nesse sentido, novos parâmetros serão considerados, como o ranking e a fase até a qual ele transcende nas competições internacionais oficiais que contemplam seu programa anual.

Durante sua participação em Pequim 2022 Carrillo terminou na 22ª posição (Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters)

E é que em janeiro de 2022 os parâmetros para a concessão de apoio financeiro a atletas de alto desempenho no país mudaram. Nesse sentido, as novas condições consideram a entrega dos números mais altos aos atletas que terminaram nos melhores lugares da tabela de sua disciplina, seja nos Jogos Olímpicos ou no Campeonato Mundial.

A esse respeito, Ana Guevara destacou que “queremos que as bolsas de estudo gerem mais competição, sejam mais aspiracionais, mas que aqueles que entram na competição não sejam os melhores do México, mas possam competir contra os melhores do mundo. O conforto nunca gerará resultados ou aspiração para você”, em entrevista a Antonio de Valdés.

Nesse sentido, eles podem receber de MXN 9.000 por mês, se terminarem na etapa 16 dos Jogos Olímpicos, a MXN 55.000 se liderarem a classificação. No caso do Campeonato Mundial, o número varia de MXN 7.000 a MXN 49.000, considerando o mesmo intervalo.

Ana Guevara afirmou que o valor da bolsa de estudos de Donovan Carrillo será definido no final da Copa do Mundo de Patinação no Gelo de 2022 (Foto: Twitter/ @CONADE)

Por outro lado, se terminar fora dos 16 primeiros lugares, o valor poderá ser reduzido repentinamente para aproximadamente MXN 6.000 por mês. Esse teria sido o caso de Carrillo se no final de Pequim 2022, apesar de ter obtido seu melhor pessoal em programas curtos e gratuitos e de ser o primeiro atleta mexicano em uma final dos Jogos Olímpicos de Inverno, seu papel tivesse sido avaliado.

No entanto, existe uma cláusula que pode beneficiar você. Se, durante o Campeonato Mundial em Montpellier, Carrillo não conseguir terminar entre os primeiros lugares, ele poderia permanecer na lista de beneficiários se “ele ainda tem amplas expectativas de desenvolvimento e tem o potencial de obter excelentes resultados internacionais, devido à sua carreira esportiva e ter obteve registros de eventos históricos nas competições elementares do ciclo olímpico”.

O atleta mexicano está classificado em 81º lugar no ranking mundial da União Internacional de Patinação no Gelo (ISU). No caso de melhorar sua posição em relação às Olimpíadas, também poderia subir alguns degraus no ranking global. Sua participação no Montpellier 2022 começará no início da manhã de 24 de março, onde enfrentará 49 adversários, alguns dos quais participaram em Pequim.

CONTINUE LENDO: