“Os Sete Maridos de Evelyn Hugo” se tornará um filme para a Netflix

Depois de cinco anos chegando às livrarias, a história de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo entra em ação real com uma próxima adaptação cinematográfica que ficará encarregada de Netflix. A escritora americana Taylor Jenkins Reid foi inspirada por estrelas de cinema famosas como Elizabeth Taylor, Ava Gardner e Rita Hayworth para contar a história de uma enigmática artista fictícia a quem ela chamou de Evelyn Hugo.

Liz Tigelaar (criadora da série Little Fires Everywhere) será escolhida para escrever o roteiro baseado na obra de Reid, que será produtor executivo ao lado de Margaret Chernin. Por enquanto, a plataforma de streaming não deu mais detalhes sobre quem a dirigirá ou quais atores formarão o elenco principal.

O romance de Taylor Jenkins Reid recentemente se posicionou entre os livros mais vendidos do mundo. (Livros Atria)

“ Evelyn Hugo, o ícone de Hollywood que se confinou em sua meia-idade, finalmente decide contar a verdade sobre sua vida glamourosa e escandalosa. Mas quando ele escolhe Monique Grant, uma jornalista desconhecida, para fazer isso, ninguém fica mais surpreso do que a própria Monique . Por que ela? Por que agora? Monique não está exatamente no seu melhor. Seu marido a abandonou e sua vida profissional não está progredindo. Enquanto ignora por que Evelyn a escolheu para escrever sua biografia, Monique está determinada a aproveitar essa oportunidade para impulsionar sua carreira”, diz um trecho da trama do romance.

Quando a repórter vai ao luxuoso apartamento da atriz, ela conta toda a sua história desde quando chegou a Los Angeles, na década de 1950, até o momento em que decidiu abandonar seu lado artístico nos anos 80. Como parte desse testemunho íntimo e sincero, Hugo também confessa sobre os sete maridos que teve durante esses anos. Entre “ambição implacável, amizade inesperada e um grande amor proibido”, Monique começa a sentir uma conexão genuína com Evelyn... Mas tudo terá um motivo.

A roteirista Liz Tigelaar será responsável por adaptar “Os Sete Maridos de Evelyn Hugo” para o filme. (Netflix)

Os sete maridos de Evelyn Hugo e o efeito TikTok

Em 2017, Taylor Jenkins Reid publicou com o Atria Editorial Group seu aclamado livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas foi só no final de 2021 e no início deste ano que começou a se tornar viral entre as tendências literárias do TikTok. Hoje em dia, é considerado um fenômeno completo difundido na internet e, por 54 semanas, foi colocado na lista de best-sellers do jornal The New York Times.

Outros trabalhos do mesmo autor são Forever Happy? (2015), Para sempre, Unidos (2020), Talvez em outra vida (2020), Os dois amores da minha vida (2020), Todo mundo ama Daisy Jones (2021) e Malibu Reborn (2021). Os dois últimos também estão sendo adaptados para a televisão em colaboração com o Prime Video e o Hulu, respectivamente.

