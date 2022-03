Superfinanciera daria luz verde ao aumento da participação do grupo Gilinski na terceira licitação para Sura e Nutresa

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

Um mês após o anúncio feito pelo grupo Gilinski sobre a terceira oferta pública de aquisição de ações (aquisição) da Sura e da Nutresa, empresas do Antioquian Business Group, nas próximas horas a Superintendência Financeira entregaria o conceito que permitiria à primeira aumentar sua participação em 30,8 por cento na Nutresa e de 31,5% da Sura.

De acordo com o especialista Andrés Moreno Jaramillo, (Twitter @andresmania), Gilinski compraria uma estimativa de US $1,17 bilhão de pesos na terceira opa da Sura; enquanto para a Nutresa, o valor das ações seria de US $2,73 bilhões de pesos.

Na versão do EL TIEMPO, a Superfinanciera está estudando os requisitos adicionais solicitados ao conglomerado Vallecaucano para prosseguir com a terceira oferta pública de aquisição, portanto, espera-se que, após receber as últimas respostas ao grupo Gilinski, dê luz verde ao aumento da participação em empresas de Antioquia.

Esse conceito permitirá à Bolsa de Valores da Colômbia abrir operações com a publicação de avisos de aquisição e reativar títulos — suspensos por 18 dias — para negociação entre compradores e acionistas.

Recorde-se que os Gilinskis iniciaram esse processo desde novembro de 2021, período durante o qual o conselho de administração da Sura rejeitou duas vezes a oferta pública de aquisição promovida pelos empresários da Vallecaucano.

No contexto | Uma semana decisiva começa para os negócios do Grupo Gilinski controlarem a GEA

No entanto, a licitação para a aquisição de ações minoritárias, a preços que atingiram US $40.000 por papel, foi um dos episódios econômicos mais importantes nos últimos anos no campo do mercado de ações.

O Grupo Gilinski teve a aprovação da Superintendência Financeira para adquirir essas ações em janeiro passado e, posteriormente, apresentou a garantia ao componente acionário apropriado da Sura.

Em contexto | O Grupo Gilinski já ganhou comprando suas ações na Nutresa e Sura

Vale ressaltar que, com a segunda oferta pública de aquisição, o Grupo Gilinski alcançou um evento histórico alterando a composição do Antioquia Business Group (GEA), obtendo uma participação de 33,05% na Sura e 30,81% na Nutresa nos conselhos de administração de ambas as empresas.

Além disso, outro movimento estratégico do conglomerado Vallecaucano foi integrar o conselho de administração da Nutresa em um evento realizado em Medellín.

Gilinski, para toalhas de mesa em Nutresa

Foto de arquivo. O logotipo da produtora colombiana de alimentos processados Nutresa é visto em sua sede na cidade de Medellín, Colômbia, em 26 de junho de 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Foi assim que se formou o corpo corporativo da empresa pertencente à GEA: os membros patrimoniais são Gabriel Gilinski, Gonzalo Pérez, presidente do Grupo Sura; Jorge Mario Velásquez, presidente do Grupo Argos; e Juana Francisca Llano, presidente da Suramericana.

Por outro lado, os membros independentes são formados por Ricardo Fandiño de la Calle, que atualmente trabalha como chefe de Bancos, Finanças e Mercado de Capitais no escritório de advocacia Gomez Pinzón Zuleta.

Os membros restantes foram propostos pelo quórum: Jaime Alberto Palacio e Maximiliano Londoño Arango.

Em declarações coletadas pela SEMANA, publicação em que os Gilinskis têm acionista majoritário, Jaime Gilinski, expressou seu apreço a Carlos Ignacio Gallego, presidente da Nutresa. O empresário indicou que era hora de continuar o trabalho de qualidade para produzir maior valor agregado para a empresa: “Estaremos com você empurrando da mesma maneira. Estamos aqui para continuar a apoiar, para continuar a crescer, para fornecer ideias, com experiência, para tornar esta empresa, não só a grande empresa que é hoje, mas uma com um futuro muito mais promissor”.

CONTINUE LENDO: