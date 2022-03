Oscars 2022: quais são os filmes mais premiados do cinema

Neste domingo, 27 de março, será realizada a 94ª edição do Oscar. A cerimônia é organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e será realizada no Dolby Theatre em Los Angeles. Inicialmente, a cerimônia estava marcada para 27 de fevereiro, no entanto, devido ao aumento de casos de COVID-19 ocorridos no início do ano, foi decidido adiá-la para este mês.

Sabe-se que esses prêmios são considerados uma espécie de vara no que diz respeito à qualidade dos filmes, já que a maioria dos espectadores é guiada pelas indicações ou prêmios que um filme ganhou para considerá-lo bom ou recomendá-lo a alguém que não o viu.

Portanto, contamos quais filmes ganharam mais Oscars da história. Você provavelmente já viu algumas dessas fitas ou será incentivado a assisti-las depois de descobrir quantos prêmios eles ganharam.

OS FILMES MAIS PREMIADOS DO CINEMA

Até agora, são três filmes que levam o título dos filmes mais premiados da história, já que nenhum outro conseguiu ganhar o mesmo número de prêmios em uma noite, são eles: Ben Hur (1959), Titanic (1997) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), cada filme ganhou um total de 11 estatuetas.

BEN HUR (1959) — 11 OSCAR

Este filme conta a história de Judah Ben-Hur, interpretado pelo ator Charles Heston, que era filho de uma família nobre em Jerusalém que entrou em conflito com Roma quando foi acusado de ameaçar a vida do governador romano.

William Wyder foi quem dirigiu o filme que quase entrou para a história como o filme com mais prêmios e ganhou a estatuilha em todas as categorias para as quais foi indicado. A única categoria que ele não ganhou foi a de “Melhor Roteiro”. Da mesma forma, é considerado um dos clássicos do cinema e um dos melhores filmes do século XX.

Venceu as categorias: melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor ator coadjuvante, figurino, som, edição, fotografia, direção de arte, trilha sonora e efeitos especiais.

(Foto: Arquivo)

TITANIC (1997) — 11 OSCAR

James Cameron é o diretor deste filme e também é um dos mais premiados no Oscar ao longo dos anos, mas sem dúvida com o Titanic ele quebrou recordes, pois não é apenas um dos filmes mais premiados, mas também um dos filmes mais indicados da história, com um total de 14 categorias.

Titanic também é conhecido mundialmente por ser um dos filmes que mais valeu nas bilheterias em sua estreia. O filme romântico que se passa no famoso transatlântico se tornou um clássico que ainda é apreciado por jovens e idosos, apesar do fato de que mais de 20 anos se passaram desde sua estreia.

Ele ganhou a estatueta nas categorias: melhor filme, melhor direção, direção de arte, fotografia, figurinos, som, edição, música, trilha sonora, edição de som e efeitos visuais.

(Foto: Arquivo)

O SENHOR DOS ANÉIS: O RETORNO DO REI (2003) - 11 OSCARS

Esta foi a última parcela da trilogia de ficção e também a que conseguiu ser reconhecida como um dos filmes mais bem avaliados da história. Além disso, é o único filme de fantasia que conseguiu vencer na categoria de “Melhor Filme”.

O filme é uma adaptação do trabalho de J.R.R. Tokien dirigido por Peter Jackson e é considerado um dos filmes que não envelhece apesar do passar dos anos.

Recebeu o prêmio nas categorias: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, trilha sonora, música original, som, efeitos visuais, direção artística, maquiagem, figurinos e edição.

(Foto: Arquivo)

