O Twitter já permite criar GIFs a partir do sistema operacional iOS

O aplicativo do Twitter para iOS quer tornar mais fácil para as pessoas compartilharem seus GIFs próprios. A versão mais recente do aplicativo agora permite animar com sua câmera sem precisar sair da rede social. Sem dúvida, os usuários fiéis se deparam com um complemento que não é revolucionário, mas é apresentado como muito útil.

Deve-se lembrar que os GIFs se tornaram um método de reação muito popular no Twitter. Eles podem ser usados em nossos tweets, em respostas ou ao citar postagens de terceiros. Na verdade, a plataforma permite que você escolha animações de um grande catálogo, mas quer ir um pouco mais longe.

O Twitter sabe que, em muitos casos, não haverá melhor maneira de as pessoas se expressarem do que por meio de seus próprios GIFs, e é por isso que decidiu integrar a opção de criá-los no iOS. E o melhor de tudo, é um processo muito simples.

Como você pode criar um GIF no Twitter

Conforme publicado pelo Suporte do Twitter, para animar basta tocar no ícone da câmera e acessar a opção GIF, que é exibida ao lado da captura e gravação de vídeo tradicional.

Depois de criado, o usuário pode visualizá-lo para verificar se o resultado final é o desejado; em caso afirmativo, ele pode ser inserido diretamente no tweet ou na resposta. Caso contrário, e se você não estiver convencido com a versão final, isso pode ser feito novamente.

O Twitter continua adicionando recursos ao aplicativo

Com o advento da criação de GIFs a partir do iOS, o Twitter dá um novo passo à frente na integração de novos recursos em seus aplicativos móveis. No entanto, não se sabe quando essa funcionalidade específica aparecerá na versão para dispositivos Android; mas não há necessidade de se preocupar, é muito provável que haja mais novidades em breve.

Recentemente, a rede social vem integrando outras funções para melhorar a experiência do usuário um passo adiante. Em fevereiro, por exemplo, foi anunciada a extensão do botão “Não gostar”; ele permite que você desative as respostas aos nossos tweets, no melhor estilo do Reddit, para que o Twitter saiba que eles podem ser considerados ofensivos ou que o usuário o faz Não gosto.

A ideia é que ele atue como feedback entre os usuários e a plataforma, em vez de um modo de interação entre as pessoas. Para este último, deve-se ter em mente que a empresa está trabalhando na implementação de diferentes tipos de respostas, como as usadas no Facebook.

Botão “Não gosto” no Twitter. (foto: WWWhat's New)

Outro recurso que foi lançado recentemente no Twitter é aquele que permite cortar clipes de até 30 segundos de duração a partir do espaço em branco gravado. Assim como criar GIFs, ele é limitado aos usuários de aplicativos iOS, pelo menos por enquanto.

“A rede social apresentou essa novidade que, por enquanto, está disponível apenas para “alguns usuários iOS”, conforme anunciado por um dos porta-vozes do Twitter, J Joseph J. Núñez, em uma declaração ao meio de comunicação The Verge.

Também é importante mencionar que a rede social teve uma reversão de mudanças na Timeline (Timeline) após avaliações negativas dos usuários. Por esse motivo, o Twitter nos permitiu selecionar novamente o modo cronológico clássico, depois de tentar dividir a tela principal em duas: uma com os tweets classificados por algoritmo e outra com as postagens mais recentes.

