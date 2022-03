Ex-registrador explica como a cadeia de custódia dos cartões funcionaria em uma possível contagem de votos

Diante de críticas de vários setores políticos e da desconfiança da cadeia de custódia dos cartões eleitorais diante de uma possível recontagem de votos para a eleição do Senado, o ex-registrador Juan Carlos Galindo disse que no processo de contagem é possível recontar votos quando solicitado por testemunhas eleitorais ou próprios caixas.

Em diálogos com a W Radio, Galindo esclareceu que esses documentos estão absolutamente salvaguardados.

Além disso, ele observou que erros são esperados, mas ressaltou que o sistema está fazendo as respectivas correções.

Por fim, pediu calma, reiterando que “o próprio sistema tem os mecanismos para corrigir os problemas que possam surgir”.

“Para salvaguardar a institucionalidade e alcançar a verdade eleitoral, tomamos a decisão, de acordo com as inúmeras inconsistências nos formulários E-14 do Senado, e para a tranquilidade do país, de solicitar a recontagem de todas as mesas do Senado da República”, disse o secretário Alexander Vega.

O que aconteceu nos últimos dias gerou um enorme impacto no cenário político antes das eleições presidenciais que acontecerão no domingo, 29 de maio. Gustavo Petro, o candidato mais forte (segundo as pesquisas) e que conquistou mais de 4 meio milhão de votos na consulta interpartidária do Pacto Histórico, disse que a transparência eleitoral deve ser garantida, então decidiu deixar de comparecer aos debates.

“Suspendo a minha presença nos debates eleitorais até que a transparência do voto seja garantida. Agiremos com a máxima prudência e solicitaremos que a supervisão internacional aja prontamente. No momento não há uma cadeia de custódia transparente sobre os votos já contados”, disse o candidato presidencial em sua conta no Twitter.

Sobre a recontagem dos votos e a enorme onda de críticas de alguns setores políticos, até o presidente Iván Duque se manifestou e recomendou que as autoridades eleitorais realizassem a recontagem dos votos para dar garantias aos cidadãos e atores políticos envolvidos.

“Face à Comissão de Garantias Eleitorais que se realizará amanhã e de forma a dar confiança aos cidadãos na transparência do processo eleitoral, é aconselhável considerar, por parte da @CNE_COLOMBIA, avançar com uma recontagem geral na eleição para o senado”, disse o Presidente colombiano.

No debate mais recente conduzido pela RCN e sua mídia aliada, os candidatos Federico Gutiérrez da coalizão Equipe para a Colômbia, Sergio Fajardo da coalizão Centro Esperanza, Ingrid Betancourt do Partido Verde do Oxigênio e Enrique Gómez Martínez do Movimento Nacional de Salvação considere importante realizar uma recontagem dos votos.

