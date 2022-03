Com sua turnê europeia, Horacio Rodríguez Larreta está empenhado em fortalecer sua imagem “presidencial” até 2023

Só no mês passado ele se atreveu a confessar publicamente que tem aspirações presidenciais. Embora seus movimentos políticos tenham sido vistos há muito tempo nesse caminho, Horacio Rodríguez Larreta precisava “branquear” a situação. “Há um longo caminho para falar de candidaturas, mas é verdade que estamos a consolidar uma equipa, estamos a consolidar uma proposta, estamos a consolidar uma alternativa no Together for Change”, reconheceu antes do ano eleitoral de 2023.

Embora haja um longo caminho a percorrer e tenha que superar vários obstáculos nessa corrida dentro da principal coalizão da oposição para estar entre os candidatos, a viagem que começou à Europa neste fim de semana se enquadra nesse quadro. O chefe de governo da cidade de Buenos Aires visitará as cidades alemãs de Hanôver e Berlim até quinta-feira 24, e também fará uma parada em Madri . Ele se reunirá com funcionários e empresários. Em sua agenda desta vez, há projetos relacionados à educação, ao trabalho e à promoção do turismo.

Ele realizará reuniões com prefeitos de diferentes orientações ideológicas. Em Berlim, ele se encontrará com a novíssima prefeita da capital alemã, Franziska Giffey, que assumiu o cargo em dezembro do ano passado. Pertence ao Partido Social Democrata, embora o Parlamento alemão o tenha eleito como parte de uma coalizão que teve que formar com o Partido Verde e o partido de esquerda LINKE pelos próximos cinco anos.

Franziska Giffey, a prefeita de Berlim, com quem Rodríguez Larreta se encontrará. REUTERS/Michele Tantussi/Piscina

Larreta quer internalizar lá, conforme relatado pelo governo de Buenos Aires, após o lançamento de práticas educacionais nas escolas secundárias da cidade, no “modelo dual” alemão que combina formação teórica nas escolas com instâncias práticas em empresas. Além disso, ele visitará o centro de formação profissional ABB e a empresa Stadler Deutschland GmbH, para aprender sobre o programa que estão desenvolvendo em conjunto com a Câmara de Indústria dessa cidade.

Na capital alemã, o Secretário-Geral e Relações Internacionais da Cidade de Buenos Aires, Fernando Straface, que acompanhará o prefeito de Buenos Aires, realizará uma reunião com Michael Müller, membro do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento alemão e ex-prefeito de Berlim. Straface também viajará para Paris, onde se reunirá com José Antonio Ardavin, chefe da América Latina da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Andreas Schaal, diretor de Relações Institucionais, já que a Argentina é um membro potencial dessa cooperação internacional agência.

Nos dias 22 e 23 de março, Rodríguez Larreta se mudará para Madri, onde várias reuniões relacionadas ao turismo internacional o aguardam. Na terça-feira, ele almoçará com o presidente da Fundação Empresarial Ibero-Americana, Josep Piqué Camps, e com representantes de outras empresas espanholas que compõem a Fundação.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; e o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida. Ambos se reunirão com o prefeito de Buenos Aires. EUROPA PRESS/E. Parra. PISCINA - Europa Press

Um dia depois, ele terá uma entrevista com o atual prefeito de Madri José Luis Martínez Almeida, do Partido Popular, com quem já realizou uma videoconferência em maio de 2021 durante a etapa mais pesada de Covid em nosso país. Em seguida, ele se encontrará com Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madri e também membro do PP, uma força política de centro-direita na Espanha.

A agenda internacional que evidenciou esse perfil presidencial teve seu primeiro capítulo logo após o PASO, em setembro de 2021, quando Larreta se reuniu em Washington, Estados Unidos, com John Kerry, ex-secretário de Estado e enviado especial do governo de seu país para o Clima. Eles falaram sobre as mudanças climáticas em face da iminente Cúpula de Glasgow no final de outubro, sobre as ações a serem implementadas e Kerry foi convidado a visitar Buenos Aires este ano.

Na ocasião, Larreta aproveitou a oportunidade para se encontrar com o ex-presidente democrata Bill Clinton e durante seu tempo na capital dos EUA e em Nova York também conversou com Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para a região da América Latina e Caribe, e Mauricio Claver-Clarone, presidente do Banco. Desenvolvimento Interamericano (BID). Não faltaram conversas com representantes dos mais relevantes “pense obrigado”.

John Kerry e Horacio Rodriguez Larreta

Rodríguez Larreta tem alianças globais. Nesta quarta-feira, 16 de março, ele teve uma videoconferência com seu parceiro londrino, Sadiq Khan, na qual foi confirmado que entre 19 e 21 de outubro, a cidade de Buenos Aires sediará a Cúpula Mundial de Prefeitos C40, que acontece a cada três anos e que reúne líderes de quase uma centena de cidades onde estão discutindo medidas para lutar contra as mudanças climáticas.

“Estamos orgulhosos de nossa liderança em ação climática. Para promover o bem-estar integral das pessoas, agora é a hora de unir os prefeitos da América Latina e do mundo para impulsionar uma ação mais rápida e ambiciosa em direção à COP 27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas)”, disse Rodríguez Larreta, atual vice-presidente do C40 para a América Latina, em declarações disseminado em um comunicado.

Em 26 de setembro de 2021, a conversa aconteceu nos Estados Unidos entre Rodriguez Larreta e Bill Clinton.

Essa reunião de prefeitos pode ser outra plataforma de lançamento para Larreta. Não seria a primeira vez que o chefe de governo de uma capital foi projetado nacionalmente, isso já aconteceu na Argentina e em outras partes do mundo. Tabaré Vázquez que deu o salto de Montevidéu para a posição de topo no Uruguai e Boris Johnson, de prefeito de Londres para primeiro-ministro no Reino Unido, são dois exemplos palpáveis.

A reunião é realizada a cada três anos e reúne prefeitos e líderes das 96 cidades membros da rede C40 com gerentes de empresas globais, filantropos, investidores, acadêmicos e ativistas. Os eventos anteriores do C40 foram organizados por Londres, Nova York, Seul, São Paulo, Joanesburgo, Cidade do México e Copenhague. Nesta ocasião, a capital argentina competiu com Austin e Miami (Estados Unidos); Madri e Barcelona (Espanha); Medellín (Colômbia); Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil) e Shenzhen (China).

Em outubro, os participantes discutirão “como as cidades podem avançar em direção à neutralidade de carbono, como lidar com a emergência climática e aumentar o financiamento verde para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, especialmente para cidades do Sul global”. Como novidade, a cúpula incluirá um fórum de negócios sobre a criação de empregos verdes e uma “cúpula da juventude” com líderes de todo o país e de todo o mundo.

“A avaliação do C40 leva em consideração o progresso da cidade em seus compromissos de combate às mudanças climáticas. Além disso, considera as condições que tem para sediar eventos globais, que incluem tudo, desde fóruns internacionais de sucesso anteriores, infraestrutura hoteleira, congressos e convenções, a fatores como a oferta cultural e a diversidade da cidade”, explicou Straface, conselheiro-chefe da Larreta em internacional problemas.

O panorama na frente da casa

Se pretende chegar à Casa Rosada no próximo ano, Rodríguez Larreta deve primeiro enfrentar um poderoso estagiário no Juntos por el Cambio. O governador de Jujuy, Gerardo Morales, um dos homens fortes dentro de um radicalismo que recuperou destaque nas eleições intercalares, já anunciou que vai concorrer.

Na linha mais difícil do PRO em que Patricia Bullrich se inscreve principalmente, outro oponente em potencial aparece. Fica a questão sobre o que Mauricio Macri fará, que ainda dá sinais um pouco ambíguos pensando em 2023.

Horacio Rodriguez Larreta, Diego Santilli, Michelangelo Pichetto e Florencia Arietto

Na última semana, durante a rodada de negociações de política interna, o prefeito de Buenos Aires realizou reuniões com o deputado Miguel Angel Pichetto (peronismo federal), com Florencia Arietto (a advogada criminalista que fazia parte da Frente de Renovação) e que em 2018 se juntou ao PRO como conselheira de segurança de Bullrich questões) e com Emilio Monzó, o ex-presidente da Câmara dos Deputados que é a principal referência do Partido do Diálogo, uma das pernas da coalizão de oposição.

“Trabalhamos com Miguel há muito tempo, compartilhamos muitas atividades de campanha, compartilhamos a visão de que é necessário um acordo muito amplo para as transformações de que a Argentina precisa. Florencia está se juntando à equipe de Diego Santilli na província de Buenos Aires, onde esperamos governar novamente e estamos nos preparando”, admitiu Rodríguez Larreta.

Após as eleições de 2021, onde impôs María Eugenia Vidal na cidade e seu vice-chefe Diego Santilli como o topo da lista entre os deputados de Buenos Aires contra a opinião de muitos de seus pares, o chefe de governo de Buenos Aires estava certo e avançou em seu perfil como líder, embora ele recebeu muitos ataques do setor “falcões” da aliança que integra.

Nas últimas semanas, ele mostrou um papel ativo na busca de suas metas para o próximo ano. Esteve na vanguarda dos apelos por uma posição mais forte do governo nacional sobre o conflito na Ucrânia, participou da audiência de conciliação para resolver os pedidos de co-participação perante o Supremo Tribunal Federal, acompanhou os protestos no campo antes do aumento das detenções de óleo e farelo de soja, e destacou a importância da segurança na área da cidade. Sinais óbvios de que ele está determinado a buscar mais.

CONTINUE LENDO: