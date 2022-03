Maquiagem extrema em concerto: maquiagem deslumbrante e sem gênero para viver outra experiência de festival

A experiência Lollapalooza transcende as barreiras da música para apresentar uma multiplicidade de propostas que convidam os fãs a desfrutar do festival através de diferentes áreas relacionadas à gastronomia, sustentabilidade, consciência ambiental e uso dos recursos naturais, entre outros valores.

Entre os principais espaços interativos desta nova edição que começou na última sexta-feira, destaca-se o da marca de cosméticos e beleza Natura. A empresa estará presente durante os três dias do festival sob a premissa “E se nos unirmos pelo mundo enquanto nos unimos pela música?” e busca convidar o público a refletir sobre o planeta e a sustentabilidade, pilares de sua identidade.

Para isso, a Natura propõe diferentes experiências dentro de um espaço que nos convida a ser um ponto de encontro com múltiplas atividades , como a área Natura Faces, um stand para conhecer a linha de maquiagem sem gênero da marca com tendências de maquiagem criadas exclusivamente para este evento; a parede “Levante a voz”, sobre a qual você pode escrever com fibras sustentáveis; e a intervenção de Cypher, um grupo de artistas improvisados que recita a “Batalha da Lisonja” para reforçar as mensagens de inclusão e unidade. Além disso, uma hora por dia, a designer, ilustradora, musicista, rapper e DJ, Yema Ice, apresenta roupas ao vivo junto com um incrível DJ set de Anita B Queen.

“Estamos convencidos de que uma marca de beleza pode fazer muito pelo mundo e que podemos e devemos ter um papel ativo na condução das mudanças de que precisamos como sociedade para construir um mundo melhor. Nossa participação no Lollapalooza pela primeira vez tem a ver com isso, porque encontramos na cultura e na música um espaço de diálogo, identificação e senso de comunidade que permitem a criação de pontes e mobilização coletiva. Queremos que todas as pessoas que se reúnem em um espaço como este cantem a mesma música, que também possam fazer isso para transformar tudo ao seu redor”, disse em diálogo com Infobae Florencia Violini, Gerente de Marketing da Natura Argentina, sobre a presença da marca no festival.

Um dos cartões postais da sexta à tarde, antes do início de um dos shows. Maquiagem extrema disse presente (Lollapalooza)

“Acreditamos que, assim como a música, a maquiagem é uma ferramenta para expressar sentimentos, emoções e individualidade de cada pessoa. As novas gerações são mobilizadas pela necessidade de serem capazes de se expressar como estão com total liberdade e estão escolhendo marcas que estão ligadas ao seu propósito. Nesse sentido, nossa linha Faces, com a qual nos expressamos como marca nesta edição do festival, responde a esse comportamento social porque nasce com um forte compromisso com a diversidade e busca promover uma beleza livre de padrões e preconceitos para que cada pessoa possa ser quem eles estão com orgulho e sem restrições”, observou o especialista.

Ele acrescentou: “As gerações futuras são promotoras de mudanças culturais que precisamos atender e acompanhar, e é por isso que em nosso espaço, por exemplo, teremos um mural para que todos que passarem possam levantar a voz sobre questões que lhes dizem respeito. Procuramos ser porta-vozes das causas da época, causas das quais as pessoas fazem parte, têm interesse e estão cada vez mais envolvidas”.

Faces é uma linha sem gênero, sem animais, vegana, sem parabenos e ambientalmente amigável que consiste em maquiagem como sombras, batons, rímel para cílios, lápis delineador, pós, blushes e cremes, entre outros, e produtos de cuidados faciais. Tem como alvo pessoas com um espírito livre e independente que transcendem seu próprio gênero como uma identidade determinante.

As áreas do rosto que são as protagonistas na criação de looks de maquiagem:

Uma obrigação para o Lollapalooza é, sem dúvida, ecoglitter. Para realçar a maquiagem e destacar a aparência, ela pode ser aplicada nos olhos, maçãs do rosto, sobrancelhas ou na área de sua preferência (Fotos: Instagram/ @donni .davy)

1. PROTAGONISTA

Os olhos têm um papel especial, então um bom delineador é uma tendência infalível. A originalidade está em apresentar, além disso, tons de cores para destacar e dar o toque jovem e fantasioso que causa furor.

2. LÁBIOS DUO

Quem disse que os lábios são pintados de uma cor? O look “Pop” da Natura Faces convida você a brincar com diferentes tonalidades e propõe uma combinação de batons foscos, compondo o lábio superior em vermelho e o lábio inferior em rosa: uma combinação muito poderosa!

Uma vantagem: MAIS É MAIS

Vamos brilhar, meu amor! Uma obrigação para o Lollapalooza é, sem dúvida, ecoglitter. Para realçar a maquiagem e destacar a aparência, ela pode ser aplicada nos olhos, maçãs do rosto, sobrancelhas ou na área de sua preferência.

Antes do início do festival, a Natura sorteou 20 pares de ingressos de 3 dias para participar e viver a experiência. Para participar, as pessoas tiveram que apelar para sua criatividade e fazer pôsteres ativistas com frases inspiradas na mensagem da marca #PorElMundoComoPorLaMúsica. A proposta consistia em que esses cartazes fossem desenhados digitalmente, ou a partir de materiais já existentes em suas casas, como roupas, madeira, papelão, entre outros. Os designs foram publicados em uma galeria na web, onde todos tiveram acesso para votar em seus favoritos e aqueles que obtiveram mais curtidas foram os vencedores.

