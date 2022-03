Gás LP: você pagará a partir de domingo, 20 de março

Este sábado, a Comissão Reguladora de Energia (CRE) anunciou os preços máximos do Gás Liquefeito de Petróleo (LP) que estarão em vigor de domingo, 20 de março, a sábado 26 em todo o país.

Para a Cidade do México (CDMX) e o Estado do México (Edomex), o CRE detalhou que o custo do gás por quilograma diminuirá 46 e 29 centavos, respectivamente.

O preço máximo nos 16 prefeitos do CDMX a partir de domingo, 20 de março, será de 24,66 pesos por quilograma, enquanto o custo por litro será de 13,31.

(Foto: Governo do México)

Dessa forma, um cilindro de 20 quilos custará 493,2 pesos, enquanto um cilindro de 30 quilos custará 739,8 pesos. Até este sábado, 19 de março, os usuários ainda precisam pagar 25,12 pesos por quilo.

Enquanto o preço máximo no Estado do México será de 24,45 pesos, os usuários pagarão 489 pesos por cada cilindro de 20 quilos e 733,5 pesos por um cilindro de 30 quilos. Enquanto o custo por litro será de 12,80.

Em nível nacional, o preço máximo da energia também terá uma ligeira diminuição.

Por exemplo, na cidade de Puebla, o custo do gás LP aumentou de 25,32 pesos por quilo e de 13,67 por litro para 24,85 por quilograma e 13,42 por litro.

Enquanto isso, em Guadalajara, Jalisco; o quilo de gás LP aumentará de 26,31 pesos para 25,83 pesos, enquanto o litro cairá de 14,21 pesos para 13,95 pesos.

A diminuição dos custos de energia foi muito marginal. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO/ARQUIVO)

Em Monterrey, Nuevo León, o preço por quilo aumentará de 28,89 pesos para 28,36 e o litro de 15,60 pesos para 15,31 pesos.

Enquanto em outras cidades do país, os custos máximos de gás LP por quilo variam de 24,39 pesos a 25,35 pesos. Por litro, os preços variam de 13,17 pesos a 13,67; dependendo da cidade.

Para ver a lista de custos em todos os estados e cidades, você pode consultá-la através do link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

Os preços do gás, da gasolina e do petróleo foram impactados em todo o mundo pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. (Foto: Cuartoscuro/Arquivo)

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou a um aumento não só dos preços mundiais do petróleo, mas também do gás, já que a Rússia é o segundo maior produtor de gás natural do mundo e o maior fornecedor da Europa, respondendo por 16,6% da oferta global total.

Em fevereiro passado, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disse que o governo do México tem um plano para mitigar o impacto, embora ele não tenha dado detalhes.

“Estamos preparados há algum tempo para que, se o preço do gás importado aumentar muito, possamos iniciar todas as usinas elétricas que não o exigem, para evitar o aumento de custos”, disse.

“Já temos esse plano para agir. Produza mais eletricidade com água. No caso da gasolina, o mesmo. Existe um subsídio. Então, mesmo que o preço das importações ou do petróleo bruto aumente, isso não passa para os consumidores, que não sobe acima da inflação”, disse o presidente mexicano.

No entanto, até agora o Ministério da Energia nem o Ministério da Economia divulgaram o “plano”.

Foto: EFE/Edgar Avila/Arquivo

De acordo com vários analistas, a guerra que já está um mês depois de ter começado, teve um impacto nos preços da gasolina e do gás internacionalmente, o que levaria a um aumento das taxas de inflação globalmente, incluindo o México.

Só no país, os níveis de inflação atingiram 7,28% em fevereiro, acima das estimativas dos analistas, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), situação que pode ser prolongada pela guerra.

Além disso, especialistas alertaram que a situação na Ucrânia também pode afetar a produção de grãos e até dobrar os preços mundiais do trigo.

A Rússia e a Ucrânia juntas representam mais de um quarto das exportações mundiais de trigo, enquanto a Ucrânia sozinha responde por quase metade das exportações de óleo de girassol. Ambas são matérias-primas essenciais usadas em muitos produtos alimentícios.

