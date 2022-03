Eles já estão jogando no Sausalito Stadium, U La Calera vs New Blense.

Calera e New Blense (EUA) estão tentando sobreviver hoje à Copa Sul-Americana de 2022. Ambos vencem por 0 a 0 na primeira mão e depois têm uma chance na fase de grupos. O segundo segmento será no Estádio Sausalito às 21h30 (horário argentino).

Gary Vargas Carreño foi o árbitro que liderou o jogo no Estádio Sausalito.

Hoje, a possibilidade de formar um La Calera nos Estados Unidos A equipe liderada por Martin Anselmi competirá com Ignacio Arche em uma formação 3-5-2.

Estou liderando a defesa de Christian Bilches, Santiago Garcia, Eric Biemberg, Matthias Fernández, Brian Garrido, Esteban Valencia, Gonzalo Castellani, Yerko Oyanedel, Lucas Paserini e Sebastian Saez.

possibilidade de formar Ñublense hoje

Por

sua parte, as pessoas lideradas por Jamie Garcia vão parar no tribunal com uma estratégia 4-4-2 contra Nicola Perez: Bernardo Cerezo, Nicolas Vargas, Luis Margot, defesa de Giovanni Camposano; Raphael Carocca, Manuel Rivera, Federico Matteos e Matthias Moya são no meio do campo, onde Felipe Reynero e Patricio Rubio eu estou liderando.

