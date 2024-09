Semana de la movilidad sustentable: por qué sólo 2% de los autos en Argentina tienen esa tecnología

Este lunes comienza la semana mundial de la movilidad sustentable. Argentina todavía está muy lejos de darle buenas condiciones a esta tecnología. Sin Ley de electromovilidad y con muchos aranceles de importación. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Archivo

Este lunes comienza la semana de la movilidad sustentable en todo el mundo, aunque las celebraciones comenzaron el sábado, con el festejo del Día Mundial del Auto Eléctrico. En ambos casos, se trata de generar espacios dedicados a visibilizar una de las acciones más directas que tiene el hombre para combatir el calentamiento global, ya que millones de personas se movilizan diariamente en todo el planeta usando medios de transporte personal o colectivo de distintas características y tecnología.

Desde hace al menos una década, el mundo del automóvil está viviendo la mayor transformación en sus 130 años de historia. Hay un cambio de paradigma total, en el que está dejando de ser sólo un medio de transporte para convertirse en una plataforma de servicios y tecnología de avanzada, pero a la vez, ese cambio va a acompañado de un uso eficiente de energía a través de distintos modos de propulsión, dentro de los cuales la electrificación es el más importante y trascendente.

Es un cambio cultural que involucra a especialmente a los jóvenes con un rol protagónico, no sólo porque son las próximas generaciones las que ven con mayor preocupación el deterioro del medio ambiente, sino porque son quienes desarrollarán la tecnología de los futuros vehículos de la movilidad humana.

AAVEA realizó su tradicional celebración del día mundial del auto eléctrico este sábado en Tigre

En Argentina, paradójicamente el país donde un científico hizo el primer auto propulsado por inyección directa de hidrógeno a un motor de combustión interna convencional - Juan Carlos Bocich en 1995 en un Renault 9 - y la tierra que tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, la movilidad sustentable todavía es una materia pendiente que impulsan más las marcas de autos que los gobiernos. Apenas un 2% de los autos que se vendieron en 2023 tienen algún tipo de electrificación parcial como híbridos o son 100% eléctricos.

No existe la ley de electromovilidad, no hay beneficios impositivos para la importación de autos eléctricos, y sólo con el lanzamiento del RIGI hace algunas semanas, se están comenzando a construir los cimientos de lo que podría ser la fabricación local de vehículos con motorizaciones alternativas y sustentables, aunque dependerá de las inversiones privadas que encuentren en este programa de incentivos, una buena oportunidad para apostar por Argentina.

Más allá emprendimientos como el de Coradir en San Luís con los autos urbanos de la marca Tito, entre otras marcas que buscaron producir localmente esa clase de vehículos a batería, los esfuerzos por promover la movilidad sustentable en Argentina lo hacen las terminales automotrices y los importadores.

Sin embargo, el camino es difícil para ellos, porque los autos híbridos (HEV) o híbridos enchufables (PHEV), son más costosos que sus similares de combustión interna, y por lo tanto deben pagar impuestos que suben su precio a niveles difíciles de alcanzar para los usuarios masivos. Entre los híbridos auto-recargables, los convencionales, sólo los que provienen de países con acuerdos de arancel 0% con Argentina, llegan con valores competitivos.

Toyota ha vendido ya 30.000 autos híbridos en Argentina. El Corolla Cross es el modelo electrificado más vendido del mercado. Viene de Brasil con arancel 0% de importación

Son los casos de Brasil y México, y casualmente, o no tanto, son los modelos de esas procedencias los que lideran las ventas en el mercado local. El resto, los que vienen de EEUU, Europa o Asia, pagan el 35% de arancel de importación extra zona, y en todos los casos, salvo cuando se trata de una pick-up o un utilitario, estos autos suelen pagar el impuesto interno de la primera escala (25%) o de la segunda categoría (53%) que aumentan sus precios a niveles casi inalcanzables.

Así es como Toyota llegó hace pocos días a la nada despreciable cifra de 30.000 autos híbridos vendidos en Argentina, fundamentalmente a través de los Corolla y Corolla Cross Hydrid importados de Brasil, aunque también fue la primera marca en traer esa tecnología con su icónico modelo Prius, que llegaba de Japón, como punta de lanza. Actualmente tienen también el RAV 4 Plug-in Hybrid, que es enchufable y por lo tanto tiene mayor autonomía 100% eléctrica, pero por el momento no se vende sino que se alquila a través de su plataforma Kinto, mientras se espera que cambien algunas regulaciones arancelarias para esta tecnología, para que ese modelo, el SUV más vendido de la marca en todo el mundo, llegue también a los concesionarios.

La otra marca que ha logrado insertar un buen volumen de unidades híbridas es Ford, que tiene la pick-up Maverick mexicana con arancel 0% y precios similares a la de motor térmico, y continúa su oferta con Kuga Híbrida y F-150 Híbrida que llegan desde Estados Unidos.

Nissan fue la primera marca que trajo un auto eléctrico de pasajeros a Argentina. Ahora ofrece el novedoso sistema E-Power en el SUV X-Trail importado de Japón

La tercera opción de un fabricante argentino es la de Nissan, que el año pasado trajo a Argentina su tecnología e-Power, un modo de combinación de motor eléctrico con uno de combustión interna, diferente a lo normal, por el cual las ruedas siempre se propulsan eléctricamente, mientras que el motor térmico cumple la función de cargar la batería de litio que los alimenta. Este sistema por el momento sólo llegó para el SUV Nissan X-Trail, que viene importada de Japón, y en el futuro podría incorporarse a otros modelos más accesibles del portafolios.

Para encontrar más híbridos o híbridos enchufables hay que ir a los autos que viene a través de importadores.

La última novedad llegó recientemente a través de Honda, que presentó dos modelos que comenzarán a venderse en octubre y noviembre. Son el Civic Advanced Hybrid y el CR-V Advanced Hybrid, que tienen también la particularidad de usar un sistema de combinación de motor eléctrico y térmico atípico por el que ambos funcionan alternadamente y no en paralelo como suelen ser los híbridos convencionales.

Las tres marcas Premium alemanas son las que más opciones de vehículos con esta tecnología tienen en el mercado, pero siempre con la salvedad de ser parte de un nicho de modelos de alta gama y por lo tanto de precios superiores a los 100.000 dólares.

Audi vende modelos Mild-hybrid que son A4, A5, Q5, A6, Q7 y Q8. Estos híbridos no son enchufables, tienen una batería de soporte de 12 o 48 Voltios según el modelo, que en determinadas circunstancias apaga el motor a combustión y alimenta al vehículo que funciona en modo vela, ahorrando combustible y emisiones contaminantes en situaciones muy particulares.

BMW, por su lado, tiene dos modelos de híbridos enchufables, el SUV BMW X3 xDrive30e y el sedán BMW 330e, y a esas dos ofertas suma tres modelos Mild-hybrid como los BMW X5 xDrive40i, BMW X6 xDrive40i y BMW X7 M60i.

El Mercedes EQA 350 4MATIC es el primer modelo 100% eléctrico de la marca alemana, la que actualmente ofrece la mayor cantidad de productos electrificados en Argentina

Finalmente, Mercedes-Benz comercializa la mayor variedad de modelos Mild-hybrid con nada menos que 13 modelos. Estos son el Mercedes-Benz C 300, GLA 250 4MATIC, GLB 250 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLC 300 4MATIC Coupé, GLE 450 4MATIC, S 500 4MATIC, y los especiales Mercedes-AMG A 35 4MATIC, Mercedes-AMG A 35 4MATIC, Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-AMG E 53 Coupé 4MATIC+ y Mercedes-AMG GLE Coupé 53 4MATIC+. La oferta se ampliará en los próximos meses con la llegada de otros Mild-hybrid como los Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC, Mercedes-Benz A 250 4MATIC Hatchback, Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan y Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé; y se incorporará a la oferta un Plug-in Hybrid con el Mercedes-AMG SL 63 S E Performance.

También dentro de las marcas Premium, Lexus acaba de lanzar dos modelos Plug-in Hybrid con los RX 450h+ Luxury y NX 450h+, que se suman al híbrido convencional que ya se vendía en el mercado, el Lexus NX300h.

Las opciones 100% eléctricas

La lista de eléctricos puros es más acotada aún. El primer fabricante que trajo un modelo 100% a batería fue Nissan con el famoso Leaf, un auto que además de ser el primero en las calles argentinas, incorporó como una verdadera novedad el e-pedal, algo que hoy es equipo de serie en todos los autos eléctricos del mundo, y que consta de un sistema por el cual se regenera electricidad para la batería cada vez que se suelta el acelerador, incluso a punto tal que no es necesario presionar el freno para detener el auto en condiciones de conducción normal.

El Renault Kwid E Tech es el auto particular 100% elétrico más accesible del mercado argentino

Sin embargo, la marca que más fuertemente apostó por importar vehículos 100% eléctricos ha sido Renault. Una primera camada de Kangoo Z.E. llegó en 2018 como adelanto, pero realmente fue este año cuando tomaron la iniciativa más fuerte al lanzar el Kwid E-Tech, el Mégane E-Tech y el Kangoo E-Tech, que ya se venden en el mercado argentino con flujo normal después las ventas iniciales de lanzamiento.

Ford también tiene un modelo icónico completamente eléctrico con el Mustang Mach-E, que llegó al país a fin de año pasado, y fue complementado poco después con el primer furgón 100% eléctrico al lanzar la gama de Transit en distintos modelos de uso profesional, lo que representó un hito para el mercado local.

Audi vende dos eléctricos puros en el mercado argentino con el Audi RS e-tron GT y Q8 e-tron, Volvo tiene el C40 Recharge y presentará antes de fin de año el EX30, el primer B-SUV de la marca, mientras que Mercedes-Benz ya vende desde el año pasado su primer modelo 100% eléctrico con el EQA 350 4MATIC, al que se sumará antes de fin de año el EQE 500 SUV 4MATIC.