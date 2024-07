El mercado de autos usados se defendió mejor de la crisis y cayó sólo un 7,3% en el primer semestre

La crisis impactó fuertemente en el mercado automotor. Muchos ahorristas decidieron volcarse a los autos usados antes que los cero kilómetro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En períodos de crisis económicas como la que se vive desde el inicio del año, todos los índices de consumo bajan. En el caso de los automóviles, la baja en las ventas de los cero kilómetro fue muy fuerte en los primeros tres meses, afectada por la devaluación y el aumento de precios, y luego tuvo un segundo trimestre mejorando, con picos como el de los meses de abril y mayo, de notoria recuperación que no se pudo mantener en junio.

Parte de esa mejora se debe a los precios casi congelados de los autos, pero también a que en los últimos dos meses comenzó a abrirse nuevamente la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, lo que impulsó a los compradores a cambiar ahorros en la moneda estadounidense y aprovechar para hacer un mejor negocio con un auto nuevo.

Paralelamente, el mercado de los autos usados también se movió al compás de esta última variable, lo que permitió que se logre incluso mejores cifras respecto a 2023 que las que tuvieron los cero kilómetro. Para esto, también impacta en la decisión de los compradores, el hecho de tener autos con poco uso a precios considerablemente menores que los nuevos.

En términos de números, el mercado del usado tuvo a finales de junio un volumen de operaciones de 739.398 unidades, lo que representó una baja del 7,3% en comparación con los seis meses iniciales de 2023. En este mismo período, los autos cero kilómetro registraron una baja mucho más grande, del 22,6%.

Mientras las ventas de autos 0km se desplomaron un 22,6% en el primer semestre de 2024, las de los usados sólo cayeron un 7.3%

El mercado de los autos usados tiene como gran diferencia respecto al de los nuevos, que hay una mayor oferta de unidades y opciones similares con mejores precios de acuerdo a la antigüedad. Esa mayor oferta permite que los compradores puedan buscar y encontrar modelos acordes a su presupuesto con un modelo un año más viejo o con mayor kilometraje que otros.

Sin embargo, durante 2023, y producto de la falta de autos cero kilómetro que había en el mercado, los usados de un año de antigüedad tenían un sobreprecio completamente atípico que los habían llevado a venderse u ofrecerse al mismo valor que uno nuevo. Esa situación ahora cambió, los usados están regresando a un precio razonable porque sobran autos y faltan compradores.

Por esa razón, los modelos que han tenido muchos años de producción suelen ser los que se mantienen constantemente en los diez primeros lugares del ranking mensual, y los pocos cambios que se aprecian suelen ser perdurables, es decir que no hay cambios de liderazgo como ocurre con los autos cero kilómetro. Los cambios son más suaves pero cuando un auto entra al Top10 suele ser para quedarse mucho tiempo, y los que bajan difícilmente suban otra vez.

Este es un dato interesante para analizar. Según las cifras publicadas por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), el modelo más vendido hace ya varios años es el Volkswagen Gol o su heredero el Trend. Los años de permanencia en el mercado y su condición de ser uno de los favoritos de los consumidores lo llevan a ser dueños del 5,9% del mercado de autos usados luego de los seis primeros meses del año 2024.

El Volkswagen Gol/Trend es el auto que domina el mercado de autos usados, casi duplicando el porcentaje de los competidores más cercanos

Sin embargo, por lo comentado anteriormente, esa participación en el total de autos usados que se venden mes a mes está entrando en una leve baja a medida que pasa el tiempo desde que se dejó de fabricar. Dos años atrás, el 6,7% de los autos eran de ese modelo, y en el último mes de junio fue del 5,4%.

No pasa lo mismo con el vehículo que ocupa el segundo lugar en la tabla, la camioneta Toyota Hilux, que como es un vehículo que se renueva año tras año y no parece tener ni siquiera en el horizonte más lejano un fin de ciclo de vida, los números han ido subiendo mes a mes. En junio de 2023, un 3% de los vehículos usados eran Toyota Hilux, y hoy, un año más tarde, ese porcentaje subió al 3,7% en promedio, con un pico de 4% en mayo pasado.

La ecuación se confirma con el tercer puesto del ranking de la CCA. El Chevrolet Corsa o su heredero, el Classic, también se dejó de fabricar hace ya un par de años, y su segundo lugar histórico detrás del VW Gol ya es un tercero y en retroceso. En Junio de 2023 tenía el 3,3% del total, y un año más tarde está en el 3 por ciento.

La pick-up Toyota Hilux es el segundo vehículo más vendido en el mercado de segunda mano

Un camino similar al de la Toyota Hilux tienen las Volkswagen Amarok y Ford Ranger. Las dos pick-up medianas que compiten casi a la par como la segunda camioneta más vendida en el mercado del usado, han tenido un crecimiento de demanda, pasando del 2% que tenían un año atrás, al 2,4% actual. Y una situación similar se da con el Toyota Corolla, también un modelo que está en plena producción actualmente, que pasó del 2% de junio de 2023, al 2,2% un año más tarde.

Los diez autos usados más vendidos tienen más contrastes entre los que suben por vigencia y los que bajan por haber sido discontinuados hace varios años. El Renault Clio, por ejemplo, se mantiene en un 2,4% de participación en el mercado sin alterar su demanda, mientras que el Peugeot 208, que estaba en los diez primeros lugares hasta abril de este año, entró en la lista en mayo y junio con un 1,9% constante de ventas.

El Ford Fiesta es otro caso de un modelo que empieza a bajar por haberse discontinuado su fabricación. Si bien todavía tiene muchos años por delante y un volumen importante de unidades usadas circulando, la baja parece sostenerse mes a mes. En junio de 2023 tenía el 2,3% del total de operaciones de segunda mano, y un año más tarde acaba de perforar los 2 puntos y tiene 1,9%. Un caso similar es el del Ford Focus, un modelo que está en la misma condición, pero que tuvo muchos años en el mercado que le permiten mantenerse cerca del borde de los diez mejores. En 2023 tenía el 2% de participación, durante los primeros meses de este año cayó debajo del Top10 y en los últimos meses ha vuelto a quedar 10mo con un 1,9%.

El Fiat Cronos, a pesar de ser el auto más vendido de los últimos cuatro años, no está entre los diez de mayor demanda en el mercado de usados. Hay varias teorías al respecto

Sin embargo, hay una curiosidad. El Fiat Cronos, el auto más vendido de los últimos cuatro años, no está entre los diez usados más comprados. La fábrica no tiene un estudio al respecto ni una respuesta para dar. Hay dos posibles escenarios que los analistas se plantean: o es un auto que todavía se compra como 0km por las facilidades, el precio y la alta demanda que tiene, o es un auto que no se vende tanto porque sus dueños no lo cambian en pocos años y esperarán un tiempo más. Como sea, no hay nada que el tiempo no explique más adelante, cuando empiece el recambio.

A modo de referencia, Kavak, la empresa líder en ventas de autos usados, que tiene operaciones principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene un mercado diferente al del resto del país, prácticamente sin pick-ups y con un parque automotor de hasta diez años de antigüedad. El informe del primer semestre que hicieron encuentra al VW Gol/Trend en tercera posición, superado por el Peugeot 208 y el Toyota Etios, y tiene al Fiat Cronos en el séptimo lugar absoluto.