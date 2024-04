Cuáles son y cuánto cuestan los 6 SUV más baratos del mercado

El Volkswagen Taos fue el SUV más vendido del primer trimestre, manteniendo el avance de 2023 en la categoría

Mientras los autos sedanes y hatchback se mantienen en el 41% del total de autos cero kilómetro que se han vendido en el primer trimestre de 2024, el gran cambio que se ha apreciado en este primer corte del año es el cambio de situación entre las pick-up y los SUV.

Podría decirse que las camionetas fueron la estrella de 2023 llegando al 28% del mercado, pero desde enero empezaron a caer hasta marcar en marzo un 22%, lo que permite promediar el trimestre en 24%. Pero esa situación parece haber cambiado completamente este año, y los grandes protagonistas del mercado son los SUV, que tuvieron el mayor crecimiento al pasar de un 20% el año pasado al 25% en marzo, lo que les permite promediar los primeros tres meses en un 24% y quedar empatados con las camionetas.

La disputa por la mayor cantidad de ventas sigue alrededor de los mismos tres grandes protagonistas de 2023 en esta categoría: el Chevrolet Tracker, el Volkswagen Taos y el Toyota Corolla Cross. En ese orden fueron los SUV de mejor desempeño en las concesionarias durante todo el año pasado, y siguen siendo la referencia, aunque con un orden diferente.

Toyota Corolla Cross, el único SUV híbrido fabricado en el Mercosur, segundo en ventas entre enero y marzo

En los que va de 2024, es el Volkswagen Taos el SUV más vendido con 3.004 unidades, seguido por el Chevrolet Tracker con 2.528 y el Toyota Corolla con 2.238. Luego, hasta completar los diez con mayores ventas entre enero y marzo, se encuentran el Jeep Renegade con 2.042, el Renault Stepway con 1.522, Ford Territory con 1.490, Citroën C4 Cactus 1.149, Jeep Compass 1.123, Toyota SW4 con 904 y el Nissan Kicks con 825 unidades. Después aparecen el Renault Duster con 624, Volkswagen T-Cross con 593 y Fiat Pulse con 475 autos vendidos.

Sin embargo, en esta categoría de autos, la performance en ventas no tiene relación directa con el precio de los vehículos, y esto es en gran medida porque dentro de los SUV, al igual que entre los autos, hay diferentes segmentos y motorizaciones, conviviendo los SUV-B con los SUV-C, y los nafteros con los híbridos e incluso algunos diésel.

Con la eliminación de las SIRA, los permisos discrecionales de importaciones que regían hasta diciembre de 2023, las marcas pueden traer la cantidad que quieran o tengan disponibilidad para importar, y esto va a permitir que a lo largo del año, la balanza que estaba fuertemente inclinada hacia los modelos que se fabricaban localmente a punto tal de tener a los dos SUV más vendidos en 2023, comenzará a equilibrarse con el contrapeso de los que provienen del exterior, principalmente de Brasil, Colombia o México, países con los que la tasa de importación es del 0% contra una del 35% para los que provienen de extra zona.

Mientras esa balanza se equilibra por el propio movimiento del mercado, los SUV más accesibles combinan modelos de producción nacional con modelos brasileños.

Nissan Kicks es el SUV más accesible del momento

Nissan Kicks: $23.856.000

Aunque sorprenda ver este auto en el primer lugar pero en el décimo lugar entre SUV más vendidos de este primer trimestre, esa situación se da, como en muchos modelos provenientes de Brasil, debido al bajo volumen de importaciones que tuvo durante 2023, y que generan que el stock en las concesionarias se empiece a recuperar con el correr del tiempo. Este SUV-B llega con una versión de acceso denominada Sense, que tiene caja de velocidades manual de 5 marchas, pero pasa a las Advance, Advance Plus, X-Play y Exclusive que tienen el precio topeado en $27.200.000 para no pasar a la escala 1 del impuesto interno.

Chevrolet Tracker, el SUV más vendido de 2023 tiene una de las versiones más accesibles de la categoría

Chevrolet Tracker: $24.969.900

El SUV-B que General Motors fabrica en su planta de Alvear, en las cercanías de Rosario, fue el modelo de esta categoría con más ventas en 2023. Se comercializa en cuatro versiones, de acuerdo a las cuales sube el precio. La más accesible es la denominada 1.2T con caja manual, la siguiente es la misma versión pero con caja automática, cuyo precio sube hasta los $27.040.900, en tanto las restantes dos opciones, las más equipadas son la 1.2T LTZ automática en $27.489.900 y la Premier, también con caja automática y un precio de 44.210.900 de pesos.

El Renault Stepway se mantiene como una de las opciones más accesibles con una versión de caja manual que supera levemente los 25 millones de pesos

Renault Stepway: $25.120.636

Esta versión elevada del Renault Sandero cumple con las propiedades de un SUV por lo que entra en la categoría con un muy buen precio para la versión Intens con caja manual. El Stepway se comercializa en tres opciones de equipamiento y precio, con la versión Intens con caja de velocidades CVT que alcanza un precio de $26.030.524 al igual que la versión CAB 1.6, personalizada con identidad que asocia al auto con la Confederación Argentina de Basquetbol. Aunque en las listas de precios exista una versión Zen 1.6 con un precio menor al Intens, ese modelo ya no se produce y la permanencia en el listado tiene exclusiva relación con el remanente de unidades que quedan en las concesionarias.

Fiat Pulse, una de las opciones con más variantes, y la única con una versión deportiva

Fiat Pulse: $25.248.000

Este SUV-B se fabrica en Brasil y también fue uno de los que tuvo muy poca disponibilidad durante 2023, lo que afectó sus ventas debido al bajo volumen de importaciones. La versión de acceso del Pulse es la Drive 1.3 con caja manual de cinco velocidades, pero este modelo tiene una amplia variedad de combinaciones que pasan por el mismo Drive con caja CVT, las versiones Audace e Impetus con el motor turbo 1.0 y caja CVT pero diferente equipamiento, donde los precios suben a 27,3 y 27,8 millones de pesos, y la versión deportiva lanzada a fin de año pasado, el Pulse Abarth Turbo 270 con caja automática de 6 velocidades y un precio de 27.894.000 de pesos, topeado para no pasar el impuesto interno.

El Citroën C4 Cactus ofrece cuatro versiones, todas con caja automática

Citroën C4 Cactus: $25.505.000

Con cuatro versiones distintas, esta propuesta de Citroën es una de las que combinan buena capacidad interior con potencia y precio. Además, todas las opciones tienen caja automática CVT. La más accesible es la VTi Feel, con una versión Feel + en $27.258.000. Ese mismo precio se encuentra momentáneamente también para las versiones con motor THP turbo Shine y Noir, que no aumentan para no pasar a la escala 1 del impuesto a los autos de lujo. De hecho, el éxito de este modelo se vio reflejado en el volumen de unidades importadas, que superó al del nuevo C3, que por precio podría competir para quedar como el auto más barato del mercado y sin embargo no fue la prioridad de la marca.

Aunque el Taos es el SUV más vendido del momento, Volkswagen tiene el T-Cross en mejor precio, y ahora con mayor disponibilidad de unidades que en 2023

Volkswagen T-Cross: $26.873.500

Aunque el SUV más vendido es el Taos de fabricación nacional, por precio no es el más accesible de Volkswagen, aunque sí fue el más disponible por la poca cantidad de unidades que podían llegar desde Brasil con el régimen de importaciones de 2023. La política de la marca parece haber cambiado con la nueva condición de comercio exterior, pero en los dos primeros meses hubo poco volumen, que recién se recuperó en marzo, cuando entraron 408 unidades. El T-Cross tiene tres versiones, con la más accesible denominada 170TSI con caja manual, y las siguientes que son las Comfortline 200 y Highline 200 con caja automática, que tienen un precio de $28.207.450 y $38.048.800 respectivamente.