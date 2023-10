Sigue la polémica por el seguro obligatorio para comprar motos nuevas

Este lunes 9 de octubre debía entrar en vigencia la obligatoriedad de emitir un seguro para poder entregar una moto 0km. La medida no se ha puesto en funcionamiento

El pasado 28 de septiembre, la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado de prensa en el que informaba que los concesionarios y comerciantes de motos de todo el país deberían implementar y gestionar el Formulario Digital Motocicletas 0KM - Seguro Obligatorio Anual, una herramienta creada por ese organismo y por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), para que las motos cuenten con el seguro vigente antes de ser liberadas al tránsito y circulen en la vía pública por primera vez, tal como lo establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. El ente que se ocuparía de vender esos formularios es la Cruz Roja Argentina.

Apenas 48 horas después de aquella comunicación, la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), emitía una circular a sus asociados, los puntos de venta de motocicletas de todo el país, informando que ese formulario era innecesario ya que en el sistema de inscripciones iniciales (TRGS), ya estaba contemplado un módulo para cargar los datos de una póliza de seguros, y que por lo tanto, el nuevo formulario implicaba complejizar las operaciones pero especialmente, generar un costo adicional a los compradores de motovehículos. Ese costo es hoy de $1.000 por trámite, es decir que por cada moto nueva que se venda, hay que comprar ese formulario.

En ese comunicado, Cadecom informó también que iniciaría acciones legales contra todos los organismos que intervenían en la imposición de ese formulario, por el cual los concesionarios tenían la obligación de emitir un seguro para poder entregar la unidad al cliente para poder circular por la vía pública.

El seguro es obligatorio pero el modo de hacer que se cumpla la ley es con más controles en lugar de incluir a los concesionarios como responsables, dice Cadecom

“Eso es algo que no le corresponde a los concesionarios, agencias o puntos de venta. Que la moto tenga seguro es responsabilidad exclusiva del usuario, del mismo modo que ocurre con un auto cero kilómetro. Los concesionarios no pueden ser involucrados en la responsabilidad. En todas las agencias te ofrecemos un seguro para el caso de quienes no tengan una compañía, pero si el comprador quiere llevarse la moto sin seguro, es su responsabilidad”, dijeron los vendedores ante la consulta de Infobae.

Este lunes debía entrar en vigencia el Formulario Digital, pero eso no ha sucedido, “ya que la Dnrpa no puede exigirlo y lo ha elevado al Ministerio de Justicia, ya que es un organismo dependiente de ese ministerio. Y es el departamento jurídico del ministerio es el que no lo aprobó”, explicaron algunos analistas del mercado de la moto.

Un nuevo comunicado de Cadecom emitido el lunes por la tarde fue coincidente con esa afirmación, al señalar que “no existe ninguna normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como tampoco de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor que imponga la utilización obligatoria del formulario de Alta de Seguro Obligatorio”.

Los concesionarios y puntos de venta tienen la opción de ofrecer un seguro para las motos, pero no pueden ser obligados a venderlo como condición para entregar una unidad, dice la cámara que los nuclea

Según dijo la Cadecom, “la Disposición N°544/21 fue creada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial e involucra a la Cruz Roja Argentina como ente cooperador, para que comercialice un formulario, que es tan improcedente como innecesario. Dicho esto, y como la realidad está demostrando, los trámites de inscripciones iniciales y/o transferencias de motovehículos continuarán peticionándose sin cumplir con ningún otro requisito que los previstos en el Digesto de Normas Técnico-Registrales de la Dnrpa”.

Con un volumen de ventas de 410.055 unidades 0km en 2022 y con una proyección de crecimiento del 15% en lo que va de 2023, un formulario de $1.000 por trámite implicaría una recaudación aproximada a los de más de 450 millones de pesos. Este es un punto que la cámara que representa a los concesionarios denunció en su comunicado de este lunes al decir que “si la preocupación está puesta sobre las coberturas de seguros, se deberían aumentar fuertemente los controles de tránsito, en lugar de pensar en generar una caja de más de 450 millones anuales; y además, con más controles en las calles podrían contribuir a erradicar el gran flagelo de la delincuencia en motocicletas (muchas veces robadas) que tanto daño le hace a los ciudadanos y a nuestro sector”.

Con un volumen de ventas anuales cercano a las 450.000 motos, la recaudación de este formulario digital sería de $450.000.000

Durante el primer día de supuesta aplicación de la medida, al momento de registrar una venta en el habitual sistema de inscripciones iniciales (TRGS), completar los datos de un seguro sigue siendo una opción y no una obligación, de modo tal que se puede saltear ese paso y continuar con la registración sin problema alguno. La ANSV y la Dnrpa no se han pronunciado oficialmente al respecto como sí lo habían hecho el 28 de septiembre al anunciar que el 9 de octubre comenzaba a regir la nueva reglamentación.