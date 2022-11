La historia de una nueva Ferrari negra, que recuerda a la Testarossa de Maradona

Diego Armando Maradona llegando a un entrenamiento en el Napoli, en 1987, con su Ferrari Testarossa color negro con tapizados blancos, tal como la había pedido a la fábrica. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

En pleno Mundial de fútbol, hablar de una Ferrari de color negro inevitablemente dispara el nombre del que para muchos, casi la mayoría, fue el mejor jugador de todos los tiempos: Diego Armando Maradona.

Las coincidencias son mayores aún, porque la noticia que generó que se mencione aquel auto del astro argentino, se produjo el 25 de noviembre pasado, el día que se cumplían dos años de su muerte. Creer o no creer, pero que las coincidencias existen, existen.

Efectivamente, Diego Maradona tuvo en 1986 una Ferrari Testarossa de color negro, que según contó Guillermo Copolla, su representante por aquel tiempo cuando jugaba en el Nápoli, había sido muy difícil conseguir porque Enzo Ferrari no quería pintar uno de sus nuevos modelos de ese color y hubo que convencerlo y pagar el precio extra correspondiente. Aunque tiempo después se supo que Sylvester Stallone y Michael Jackson también tuvieron su versión negra de un Testarossa.

Esta es la última Ferrari negra conocida. Se trata de un auto único construido para el Príncipe de Borneo en 2004, y ahora sale a subasta cerrada

La noticia que generó este repaso por aquellos autos de mediados de los años 80, surgió a partir de una subasta muy particular que publicó la afamada casa inglesa RM Sotheby’s, y por la que se pondrá en venta al mejor postor, una Ferrari Enzo “Nero Opaco”, lo que traducido al español significa negro mate.

El auto es un Ferrari one-off, un vehículo único, que fue encargado en 2004 a la casa de Maranello por parte del hijo del Sultán de Borneo, Hassanal Bolkiah, quién se ha hecho famoso por estar registrado en el Libro Guinness por tener la colección más grande del mundo de automóviles Rolls-Royce, que llega a las 500 unidades, entre las que hay uno muy particular, un Silver Spur II, que se destaca del resto por estar cubierto con oro 24 kilates.

El Rolls-Royce Silver Spur II del Sultán de Borneo es el más famoso de su colección, que supera los 600 autos de la marca de lujo inglesa y es récord guinness

Pero la colección de autos del primer mandatario de Borneo es más asombrosa aún, porque tiene unos 7.000 vehículos, entre los que hay al menos 450 Ferrari y otros 380 Bentley, sin contar muchos otros modelos de Porsche, BMW, McLaren, Lamborghini o Mercedes entre tantos.

Ese Ferrari Enzo tiene el chasis nro. 136069, comenzó a construirse el 8 de junio de 2004 y fue entregado a la familia real el 15 de octubre de 2004. En su interior, el negro también toma gran protagonismo con tablero, asientos, tapizados de cuero y alfombras del mismo color.

El interior de la Ferrari Enzo también es completamente negro, a diferencia de la Testarossa de Maradona que tenía tapizados blancos

Como es norma con los autos one-off, los hypercar, los autos de la serie Icona como los Monza y Daytona, y las ediciones especiales Tailor-Made de Ferrari, el taller Carrozeria Zanasi fue el responsable del mantenimiento de esta unidad para dejarla lista para la subasta. El trabajo no fue muy grande, ya que no había reparaciones para hacer, sino solo darle una nueva capa de pintura “Nero Opaco” y reemplazarle algunos interruptores por estar “pagajosos”, según indica la ficha técnica del vehículo.

Cuando fue adquirido, este Enzo tan particular, permaneció primero un tiempo en Londres antes de viajar a Borneo. No tuvo mucho uso, probablemente ocurra lo mismo con todos los autos de la colección del Sultán por el solo hecho de ser tantos vehículos, ya que apenas tiene rodados 5.730 km, lo que seguramente contribuirá a subir su cotización. Además, por ser un one-off que salió de fábrica con esta especificación estética, tiene el certificado Ferrari Classiche, un dato importante teniendo en cuenta que no es tan frecuente ver un Ferrari de color negro.

La Ferrari Enzo Nero Opaco tiene apenas 5.700 kilómetros de uso

La casa de Maranello tiene una paleta de colores que respeta fielmente, e incluso han sido famosos los casos como el de Justin Bieber, quién personalizó un Ferrari 458 Italia con un color azul y unas reformas a la carrocería, y fue puesto en la “lista negra” de Ferrari, lo que significa que no podrá volver a comprar un auto de la marca directamente en fábrica o concesionario oficial.

Algo que no ocurrió con el príncipe de Borneo, como tampoco con el verdadero rey del futbol.

