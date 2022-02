Rafael Nadal no sólo colecciona Grand Slams, también autos deportivos y un barco increíble

Rafa Nadal, sin dudas uno de los deportistas de un año que recién comienza, es un apasionado de los autos y los barcos

Hace apenas unos días, Rafa Nadal se ha convertido en el más exitoso tenista masculino de la historia, al menos si se toma como referencia haber sido el primero en llegar a 21 torneos Grand Slam , tras quedarse con el Abierto de Australia en una épica final contra el ruso Daniil Medvedev, que demandó 5 horas y media de partido.

Nadal fue noticia por la estadística, pero también por su tenacidad para vencer a un rival diez años más joven de sus 35 años de edad y porque apenas unos meses atrás, se ayudaba para caminar con un bastón debido a un tratamiento sobre su pie izquierdo.

Nadal recibe la visita de Nico Rosberg para mostrarle su exótico catamarán de más de 6 millones de dólares

Los deportistas de elite de todo el mundo no han disimulado su admiración por este mallorquín , que ha vuelto a poner la pasión y el esfuerzo para lograr una meta de semejante envergadura. Entre ellos, el expiloto alemán de Fórmula 1, Nico Rosberg, que pocos meses atrás lo había visitado en Mónaco para conocer su nuevo barco.

Esa final le demandó un esfuerzo gigante, físico y mental , de modo que ahora tendrá unos días para reponerse, en los que seguramente hará uso de dos de sus aficiones de esparcimiento predilectas: los autos deportivos y el majestuoso catamarán que tiene anclado en el principado, y que ha sido foco de miradas y elogios de propios y extraños.

Nadal es embajador de KIA desde 2004. El último modelo que le han regalado por su trabajo, es el SUV eléctrico EV6 GT-Line

La pasión por las cuatro ruedas de Nadal, lo ha llevado a ser desde hace más de 15 años, embajador de la marca KIA a nivel mundial, por lo que además de participar de una variedad de eventos y lanzamientos de modelos nuevos, tiene en su propio garage varios autos emblemáticos de la casa coreana. Las últimas dos novedades que son parte de su colección de autos, son el SUV eléctrico KIA EV6 GT-Line, y el deportivo KIA Stinger GT, una berlina deportiva propulsada por un poderoso motor V6 de 3 litros, que eroga 370 CV con tracción en las cuatro ruedas.

Pero más allá de su representación de KIA, Nadal tiene algunos autos que ha elegido muy bien, y que forman parte de su colección desde hace varios años.

El Mercedes que se ganó en Stuttgart en 2015, decorado como una pelota de tenis

En el Abierto de Stuttgart de 2015, se ganó una coupé Mercedes-Benz AMG GTS, que tenía la particularidad de estar decorado como una representación de una pelota de tenis. El auto, que en su color original gris plata quedó para el español, tiene un motor V8 biturbo de 510 CV y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.8 segundos. También de la marca de la estrella, Nadal había ganado anteriormente un cabriotel SLK y tuvo mucho tiempo un Mercedes SL55 rojo.

El Aston Martin DBS es probablemente el auto más especial de la colección de Nadal

Luego de la película “Casino Royal” de James Bond, Nadal se compró un Aston Martin DBS, que tiene un motor 5.9 litros en arquitectura V12, con 517 CV y capaz de llegar a 100 km/h desde cero en 4,3 segundos. Este auto es especial por ser el heredero del Vanquish en 2007, y está valuado en unos 370.000 dólares.

En el estacionamiento de un club donde suele ir a jugar tenis, Nadal con su Ferrari 458 Italia de color blanco

Pero ningún amante de los autos deportivos y dinero para comprarse el que más le gusta, se puede resistir a una Ferrari , y esta no ha sido una excepción. Nadal tiene un Ferrari 458 Italia de color blanco que llama la atención muchas veces por estar estacionada en algunos clubes de tenis, donde suele ir a divertirse y entrenar. El Ferrari 458 Italia debe su nombre a tener montado un motor 4.5 litros V8 situado en posición central trasera, una potencia de 570 CV y alcanzar en 3,4″ los 100km/h con partida detenida.

El catamarán 80 Sunreef Power Great White es la última adquisición de Nadal. Lo compró en 2020 y está amarrado en el puerto de Mónaco

Sin embargo, además de los autos, Nadal se ha dado un gusto justo antes de declararse la pandemia, y adquirió un catamarán de lujo que se encuentra anclado en el puerto de Mónaco buena parte del año. El barco se llama el 80 Sunreef Power Great White, está valorado en unos 6.300.000 dólares y recibió el premio Best Cat de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report.

El dormitorio de Nadal tiene puerta balcón que le permite salir a su propia terraza privada

Es una embarcación en tonos crema, beige y marrón, de 23,95 metros de eslora, una manga máxima de 12 metros, una capacidad de 12 pasajeros que pueden alojarse en 4 suites que están en la parte baja. El dormitorio de Nadal, tiene salida a una terraza privada al nivel de flotación. En las salas superiores, grandes sillones con muchas pantallas de TV, una barra y una zona de esparcimiento semicubierta, son la atracción de los visitantes, como fue el caso del Campeón mundial 2016 de Fórmula 1, Nico Rosberg, quien aprovechó para jugar un desafío al tenis de mesa contra Nadal. Manejando, Nico es superior, pero en el tenis contra Nadal no es sencillo.

En el centro, por ser un catamarán, un garage con vehículos deportivos de agua, como este jetski

Al ser un catamarán, en la parte central de la zona inferior, cuenta con un garage donde guarda un jetski, una moto de agua y un jetsurf para hacer deportes acuáticos en el Mediterráneo. Y en la planta superior, el FlyBridge, además de la zona de mandos de la embarcación, una fabulosa mesada blanca se transforma en una parrilla eléctrica, con solo levantar una tapa con amortiguadores hidráulicos.

Una barbacoa o parrilla eléctrica en la zona del FlyBridge del catamarán de Nadal

Entre pasear en un Ferrari blanco, en un Aston Martin como el de James Bond, o navegar en las aguas tranquilas con un lujoso catamarán, Nadal tiene par elegir. Después de pasar semanas en hoteles y aviones, la vida del tenista que rompió marcas históricas, bien merece estos modos de relax.

