Un personaje de historieta de la década del 30, le da nueva vida a un ícono de los vehículos off road

El nuevo Jeep Wrangler Rubicon con Xtreme Recon package está decidido a romper todos los moldes

Si tienen la posibilidad de probar un vehículo 4x4 extremo en algunos de los Test Drive que las marcas suelen hacer en la temporada de verano en las ciudades costeras, o en las pistas de off road de las distintas Exposiciones de Automóvil, no deben dejar pasar la oportunidad. Es que este tipo de automóviles no están al alcance de los conductores comunes, tanto sea por su alto costo, como por los lugares por en los que verdaderamente se puede comprobar su verdadero potencial de pasar casi por cualquier terreno. Excepto volar o navegar, para estos aparatos no hay superficie que se les resista.

El Jeep Wrangler Rubicon es uno de esos. La combinación de su potencia y dimensiones simplemente le permiten pasar sobre cualquier obstáculo con una llamativa facilidad , y cuándo más despliegue hace de su versatilidad es al momento de subir o bajar pendientes extremas a muy baja velocidad, casi como si fuera un tanque de guerra con orugas. La sensación de seguridad es asombrosa y recomendable, y hace honor a una de las teorías que describen el significado de su nombre: Jeep.

El poderoso Wrangler Rubicon, disponible en el mercado argentino, es uno de los 4x4 extremos más poderosos

Un regreso al origen del nombre

Mucho se dice sobre el origen de la palabra Jeep. Aunque hay dos teorías que se conocen y repiten desde siempre. La primera es que el primer Jeep nació bajo el nombre de Proyecto GP (General Purpose en inglés), lo que derivó en que se lo llamara GP directamente (la fonética es Yi Pi) y con el paso del tiempo, pasara a reducirse a Jeep (yip).

Pero la segunda teoría es la más extraña y la que a su vez parece acercarse mejor a la esencia del auto original. “Eugene The Jeep” era el nombre de un personaje de la historieta Popeye de 1936. Se trataba de una mezcla entre gato, perro y oso, y que el único sonido que emitía era la palabra Jeep. Pero lo más notorio de ese extraño animal, era que vivía en un mundo de cuatro dimensiones, y podía atravesar paredes, techos y todo tipo de obstáculos, y podía desaparecer de un sitio y aparecer en otro, a través de una suerte de teletransportación. Eso hizo que, inspirados en la historieta, los soldados americanos, lo empezaran a llamar Jeep durante la Segunda Guerra Mundial. El auto era pequeño, capaz de moverse entre dimensiones y atravesar lugares aparentemente imposibles. El nombre era perfecto.

Por primera vez con neumáticos de 35 pulgadas de ancho como equipo de serie, el nuevo Wrangler sigue un camino que trazaron los usuarios del modelo

Una nueva dimensión en 4x4

El próximo 14 de julio, en el Camp Jeep del Chicago Auto Show 2021, y en coincidencia con los 80 años de la marca, Jeep presentará un nuevo nivel de prestaciones 4x4 para su línea Wrangler, llamado Xtreme Recon Package. Este nuevo paquete consta de neumáticos para todo tipo de terreno 315/70/17 (35-pulgadas), llantas de 17″x 8″, relación del eje de 4.56:1 y un kit de elevación de fábrica de 1.5″ con amortiguadores exclusivamente calibrados.

Gracias a estos elementos y configuraciones, habrá mejores ángulos de aproximación y de salida de pendientes, y mayor distancia al suelo y capacidad de vadeo.

El nuevo ángulo de aproximación es de 47.4 grados, el ángulo ventral de 26.7 grados, el de salida de 40.4 grados, la distancia al suelo de 12.9 pulgadas (33 centímetros) y profundidad de vadeo es ahora de 33.6 pulgadas (unos 86 centímetros).

Nuevos ángulos de ataque y salida, nuevo despeje y capacidad de vadeo, y la posiblilidad de arrastrar en relación 100:1 son cualidades únicas del nuevo Jeep Wrangler Xtreme Recon

Pero también, la nueva relación del eje de 4.88: 1 estará disponible para el Wrangler Rubicon, y combinándola con una transmisión manual de seis velocidades, proporcionará el mejor crawl ratio (relación de arrastre) de su clase con 100: 1, permitiendo aumentar el torque y el control de los neumáticos al transitar sobre obstáculos en manejo todoterreno. La relación de eje de 4.88: 1 estará disponible para pedidos más adelante en el 2021.

“Por primera vez en la historia, el nuevo paquete Jeep Wrangler Xtreme Recon contará con neumáticos de 35 pulgadas instalados directamente de fábrica. Hemos escuchado a nuestros clientes y hemos visto como esta es una de las modificaciones más populares en sus Wrangler. Por eso, ahora ofreceremos este nuevo y emocionante paquete junto con la posibilidad de contar con una relación de arrastre de 100:1, disponible por primera vez en la industria y desde la misma sala de exposición de nuestros concesionarios”, aseguró Jim Morrison, vicepresidente de la marca Jeep en Norteamérica.

No todo se trata de autos eléctricos, híbridos o autónomos. No todo se limita a reemplazar los sedanes por los SUV. En el mundo de la movilidad, andar por cualquier terreno en auto sigue siendo una de las máximas aventuras y Jeep lo sabe.

