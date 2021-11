International Olympic Committee responds to ongoing tensions regarding Beijing 2022

Several countries are considering diplomatic boycotts of upcoming Games as pressure mounts on China to confirm location of tennis player Peng Shuai

“Zona mixta”, el podcast en español de Around the Rings: ambiente de “boicot diplomático” de cara a Pekín 2022 y llegan los Juegos Panamericanos juveniles en Cali

En una nueva edición de “Zona mixta”, el foco está puesto en el posible “boicot diplomático” de Estados Unidos a Pekín 2022 y en el inicio de los Juegos Panamericanos juveniles de Cali-Valle 2021.

Comicios históricos en el Comité Olímpico Mexicano cerraron el proceso electoral de 2021 de los CON en América Latina

María José Alcalá se estrena extrafrontera en los Juegos Cali 2021 la próxima semana. Olegario Vázquez Raña dice a Around the Rings que fueron las elecciones “más ordenadas, transparentes y abiertas”. Bach anuncia Orden Olímpica para Carlos Padilla. Enviado del COI Peré Miró confirma que no hubo impugnaciones:”proceso impecable”.

Global sports organization will be no more in 2022

Ivo Ferriani confirms to members the GAISF will cease to exist in the coming months

THE HULA REPORT: New Olympic Bid Process Saves Millions Already

Five contenders so far, IOC vows to keep quiet on the new selection process. Virtual and face-to-face meetings are the new trend.