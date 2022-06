El plan de Putin para militarizar a los estudiantes y censurar los libros de texto en medio de la invasión a Ucrania

(Imagen de archivo) Unos niños juegan encima de un vehículo militar que se expone durante el foro técnico-militar internacional "Army-2020" en el polígono de Alabino en la región de Moscú, Rusia, el 24 de agosto de 2020. REUTERS

RIGA, Letonia - A medida que la guerra del presidente Vladimir Putin contra Ucrania se prolonga, los maestros de Rusia se están convirtiendo en soldados de primera línea en una guerra de información diseñada para moldear a los niños en leales nacionalistas militarizados. Los poderosos jefes de seguridad de la nación, los principales propagandistas y los parlamentarios de línea dura están impulsando cambios radicales en el sistema educativo, mientras el Ministerio de Educación pasa a un segundo plano.

Se ha ordenado a las escuelas que impartan clases “patrióticas” en las que se repita la línea del Kremlin sobre la guerra, y los profesores que se niegan han sido despedidos. Los libros de texto están siendo purgados de casi todas las referencias a Ucrania y su capital, Kiev.

El Parlamento ruso rechazó por insatisfactorio el plan del Ministerio de Educación sobre cómo revisar los libros de texto de historia, calificándolo de asunto de “seguridad nacional” y pidiendo al jefe del servicio de espionaje exterior de Rusia que se hiciera cargo.

Y el poderoso jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, un estrecho aliado de Putin, ha exigido cambios radicales en la educación, como parte de un esfuerzo de todo el gobierno para formar ciudadanos leales desde la cuna hasta la tumba.

Nikolai Patrushev

Anton Litvin, un moscovita padre de dos hijos, tenía una buena casa y un buen trabajo, pero cuando el gobierno empezó a utilizar las escuelas para hacer propaganda en la guerra contra Ucrania, renunció y abandonó el país. Dijo que le repugnaba la idea de que a sus hijos se les pudiera lavar el cerebro con lecciones sobre “patriotismo” y la visión de Putin sobre la historia. El punto de ruptura llegó cuando los profesores le enviaron a casa folletos en los que le instaban a inscribir a su hijo de 8 años en el campamento de verano del Ejército Joven, un grupo militar juvenil lanzado por el Ministerio de Defensa en 2015.

“No quiero que mis hijos se unan al régimen a esta temprana edad y sean soldados de alguien para luchar contra gente pacífica”, dijo Litvin, que sacrificó su trabajo en una importante empresa aeronáutica de Moscú y ahora es un padre de familia en la capital de Georgia, Tiflis, en busca de un nuevo empleo.

Desde 2013, Putin ha impulsado cambios en la enseñanza de la historia como parte de una campaña para construir una identidad nacional basada en el papel de la Unión Soviética en la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero tras la invasión de Ucrania, el ritmo de los cambios en las escuelas fue “como una cascada”, dijo Litvin.

“Todo está empeorando. Es como volver a la Unión Soviética”, dijo. “A los niños se les enseña que la guerra es buena, en realidad, desde la perspectiva de nuestro gobierno”.

Los esfuerzos de Rusia por militarizar a los estudiantes subrayan las ambiciones del Kremlin a largo plazo: no sólo cimentar el apoyo ruso a la guerra, sino también construir una generación de jóvenes leales al régimen cada vez más totalitario de Rusia, a diferencia de muchos millennials rusos actuales que se oponen al régimen y a la guerra.

Putin juega constantemente con la nostalgia rusa por el poder soviético del pasado para justificar la guerra. Pero el suyo “no es un nuevo régimen soviético”, dijo Grigory Yudin, profesor de filosofía política en la Escuela de Ciencias Sociales y Económicas de Moscú. “Está mucho más cerca de un régimen fascista, y lo que están haciendo ahora es un tipo diferente de propaganda”, dijo. “Están tratando de militarizar activamente a los niños para involucrarlos en esta guerra, para que apoyen esta guerra”.

Patrushev, el jefe del Consejo de Seguridad, exigió el mes pasado una importante revisión del sistema educativo ruso para desarrollar una nueva generación “patriótica”. Instó a la adopción de un sistema integral para “implementar el programa del Estado en todas las etapas de la maduración y formación de una persona como ciudadano.”

Conocido por su retórica antioccidental, Patrushev dijo que los profesores están al frente de una “guerra híbrida que se libra contra Rusia”. Pero muchos de ellos, se quejó, “manipulan” a los niños y distorsionan la historia. Criticó el plan de estudios de historia y lamentó que los libros de texto no trataran adecuadamente el heroísmo soviético en la Segunda Guerra Mundial.

Vladimir Putin

Entonces, en medio de las quejas de que el Ministerio de Educación se había quedado corto, la Cámara Alta del Parlamento ruso pidió el jueves que Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior y presidente de la Sociedad Histórica Rusa, se encargara de revisar los libros de texto de historia, porque “la situación actual requiere una actitud especial” para la enseñanza.

“Hoy en día, es uno de los componentes de la seguridad nacional del país”, dijo Ekaterina Altabayeva, vicepresidenta de la comisión de Ciencia, Educación y Cultura.

El principal impacto de los cambios en los libros de texto y el plan de estudios se espera después de las vacaciones de verano.

“Ahora se está produciendo toda una revolución en el sistema educativo ruso, porque está cambiando rápidamente desde febrero”, dijo Yudin. Y añadió: “Quieren recuperar el control sobre las mentes jóvenes, y también necesitan a esta gente como carne de cañón”.

Aunque el Ministerio de Educación ha ordenado a los profesores que impartan lecciones patrióticas que reflejen la línea del Kremlin sobre Ucrania, a veces han sido difíciles de convencer.

Un profesor de historia de un instituto moscovita, por ejemplo, no consiguió convencer a varios alumnos de su clase, entre ellos un joven de 17 años llamado Nikita.

“No me fío de mi profesor de historia. Es más bien un propagandista demasiado patriótico”, dijo Nikita, y añadió que los alumnos no prestaban atención a las lecciones patrióticas. El estudiante no quiso dar su apellido para evitar problemas en la escuela. “Me levanté y salí del aula. Otros dos hicieron lo mismo”.

Pero muchos estudiantes se mostraron reacios a oponerse abiertamente a la guerra, añadió. “Mis amigos no apoyan la guerra. Intentamos tener cuidado. Por ejemplo, no quiero que mis compañeros sepan lo que pienso”.

Para algunos, las sesiones obligatorias sobre la guerra son un deber oneroso pero inevitable.

“Tanto los profesores como los alumnos, creo, entienden que no es una verdadera lección. No se trata de aprender. Es otra cosa, un evento obligatorio”, dijo un profesor de historia de Moscú, Alexander. Dijo que los profesores recibieron directrices sobre la enseñanza de la historia, “pero lo que decimos no está regulado oficialmente”.

Pero las autoridades parecen decididas a frenar la libertad de los profesores para decidir cómo enseñan la historia. Pocos días después de la invasión de febrero, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, convocó a los profesores a reuniones en las que se les ordenó que se ajustaran a la línea del gobierno sobre la guerra.

Algunos profesores que se negaron a impartir las lecciones patrióticas fueron despedidos. Patrushev ha advertido de que las autoridades podrían dirigirse a los directores de escuelas cuyos alumnos no tuvieran libros sobre la Segunda Guerra Mundial o no pudieran nombrar a los héroes de guerra rusos de siglos pasados.

“La historia es una asignatura que las autoridades siempre intentan utilizar con fines propagandísticos”, dijo Dmitry, un profesor de la Rusia provincial, donde la mayoría de la gente apoya la guerra. “Los profesores de historia son mucho más vulnerables que otros profesores”.

Los editores de libros de texto, mientras tanto, están llevando a cabo una purga al estilo soviético de casi todas las referencias a Ucrania. Tras la invasión, la dirección de la principal editorial rusa de libros de texto, Prosveshchenie -que significa Ilustración-, ordenó a los editores que recortaran las referencias a Ucrania y Kiev, según un informe del medio de comunicación independiente ruso Mediazona de abril, basado en entrevistas con tres editores.

Uno de los editores dijo que “tenemos la tarea de hacer que parezca que Ucrania simplemente no existe”, informó el medio.

Los libros de texto rusos sólo tienen una página sobre los millones de personas fusiladas o encarceladas ilegalmente en la época soviética, según Marina Agaltsova, abogada de Memorial, una renombrada organización sin ánimo de lucro dedicada a exponer la represión de la era soviética que fue clausurada por las autoridades el año pasado.

“Si sólo tienes una pequeña mancha en la gran y gloriosa historia de la Unión Soviética, por supuesto que pensarás que la Unión Soviética es un gran estado, y que todos tenemos que volver a ese estado”, dijo.

El historiador del Memorial, Nikita Petrov, dijo que la insistencia de Rusia en que los estudiantes acepten sin rechistar la versión de la historia del Kremlin era “peligrosa”.

A finales de la década de 1970, Petrov, que entonces era estudiante de química, tuvo en sus manos un ejemplar de contrabando de “El Gran Terror”, del historiador británico Robert Conquest, sobre las purgas de la época de Stalin. Los libros de contrabando sobre la historia soviética eran como oro para él, recuerda. Decidió que ser historiador era más importante que ser químico.

“En la Unión Soviética, la historia no existía como ciencia. Los hechos se ocultaban y no se revelaban. Y la gente no conocía los hechos históricos. Sólo sabían lo que se les contaba”, dijo.

(c) 2022, The Washington Post

SEGUIR LEYENDO: