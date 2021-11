El gobierno de Biden anunciará pronto el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing

Cartel de los Juegos Olímpicos en Beijing (Reuters)

Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing a sólo tres meses de distancia, la administración Biden tendrá que aclarar pronto si tiene previsto enviar una delegación oficial a China. Pero más pronto que tarde, según varias fuentes familiarizadas con los planes, se espera que la Casa Blanca anuncie que ni el presidente Biden ni ningún otro funcionario del gobierno estadounidense asistirá a los Juegos de Beijing. Este boicot diplomático pretende, según las fuentes, ser una forma de responder a los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno chino sin afectar a los atletas estadounidenses.

Aunque técnicamente la administración no ha finalizado esta decisión, se ha hecho una recomendación formal al presidente y se espera que éste la apruebe antes de finales de mes, confirmaron fuentes de la administración. El momento de este proceso no está vinculado a la reunión virtual Biden-Xi del lunes por la noche, que se anunció como una forma de que los dos líderes demostraran su capacidad para gestionar las complejas relaciones entre Estados Unidos y China en una época de crecientes tensiones. Varios informes de esta semana han afirmado que Xi Jinping tenía la intención de plantear la cuestión de los Juegos Olímpicos a Biden, e incluso invitarle a asistir personalmente. Pero el tema no surgió en absoluto durante la reunión de tres horas y media, según los primeros informes.

“El presidente Biden planteó su preocupación por las prácticas [de la República Popular China] en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, así como por los derechos humanos en general”, según la lectura de la Casa Blanca de la reunión entre Biden y Xi.

Los funcionarios de la administración Biden han guardado prácticamente silencio sobre las cuestiones relacionadas con los Juegos Olímpicos en los últimos meses, negándose a especular sobre si Biden apoyaría un boicot total a los atletas (como piden los grupos de derechos humanos y los activistas), o un boicot más limitado, o ningún boicot en absoluto. Ahora que la cumbre virtual Biden-Xi ha concluido, según las fuentes, la administración tiene una razón menos para retrasar el anuncio del boicot diplomático. La administración informará a los aliados, pero les dejará que tomen sus propias decisiones sobre si siguen el ejemplo de Estados Unidos.

Activistas protestan contra la realización de los JJOO, en Roma durante la cumbre del G20 (Reuters)

La Casa Blanca y el Departamento de Estado declinaron hacer comentarios para esta columna. Hay muchos matices que el equipo de Biden podría aplicar al boicot diplomático en términos de su alcance y de cómo se presenta en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y China.

En una audiencia celebrada en mayo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de California), pidió un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Beijing como forma de expresar la preocupación internacional por los abusos de los derechos humanos en China sin castigar a los atletas estadounidenses.

“¿Qué autoridad moral tienes para volver a hablar de derechos humanos en cualquier lugar del mundo si estás dispuesto a presentar tus respetos al gobierno chino mientras comete un genocidio?”, dijo. “Así que honren a sus atletas en casa. Hagamos un boicot diplomático. ... El silencio sobre esta cuestión es inaceptable. Permite los abusos de China”.

Tras las declaraciones de Pelosi, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino la acusó de difundir “mentiras y desinformación”, así como de utilizar “la llamada cuestión de los derechos humanos como pretexto para desprestigiar y calumniar a China”. El gobierno de Biden ha reafirmado la determinación de la administración Trump de enero de que los abusos del gobierno chino contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas en la provincia noroccidental china de Xinjiang constituyen un “genocidio” en curso.

En un artículo de opinión publicado en marzo en el New York Times, el senador Mitt Romney (republicano de Utah) también abogó por un boicot económico y diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing. Escribió que un boicot total sería “contraproducente” y dijo que la decisión del presidente Jimmy Carter de boicotear totalmente los Juegos de Moscú de 1980 dio a la Unión Soviética una victoria propagandística y que los atletas estadounidenses deberían poder competir.

“En los estados autoritarios, los Juegos Olímpicos han sido más a menudo una herramienta de propaganda que una palanca de reforma”, escribió Romney.

(Reuters)

El gobierno de Biden está tratando de adoptar un enfoque intermedio, dijo Michael Mazza, miembro no residente del American Enterprise Institute. Es poco probable que un boicot diplomático, especialmente de forma unilateral, mejore el comportamiento de Beijing. Por esa razón, deberían tomarse más medidas para utilizar los Juegos Olímpicos como una oportunidad para presionar a China en materia de derechos humanos, dijo.

“Están tratando de enhebrar la aguja”, dijo Mazza. “Están tratando de asegurarse de que con cualquier acción que tomen, la carga no recaiga en los atletas”. El gobierno de Biden también quiere asegurarse de que no se aleja demasiado de sus aliados y socios”.

En 2007, el Presidente George W. Bush también intentó enhebrar la aguja. Aceptó la invitación del entonces presidente chino, Hu Jintao, para asistir a los Juegos Olímpicos de verano de 2008 en Beijing, a pesar de la represión en curso en el Tíbet. Pero Bush reafirmó su apoyo a los derechos humanos dentro de China en 2007 al recibir al Dalai Lama en Washington y concederle la Medalla de Oro del Congreso.

Nury Turkel, miembro del Instituto Hudson y vicepresidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, me dijo que la comunidad internacional no ha aprendido las lecciones de 2008, cuando el Partido Comunista Chino utilizó las Olimpiadas para reforzar su legitimidad y distraer al mundo de sus atrocidades.

Los Juegos Olímpicos de 2022 en China también son similares, dijo Turkel, a otros Juegos Olímpicos que se celebraron en otro país que cometió un genocidio contra las minorías religiosas: los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

“La comunidad internacional debe unirse”, dijo Turkel. “Todavía tenemos mucho que hacer para detener el intento del gobierno chino de normalizar un genocidio cometido a plena luz del día mientras el mundo mira”.