Si los contribuyentes no interponen una reclamación en ese tiempo, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de EEUU. Según el IRS, los reembolsos de impuestos sobre la renta no reclamados por un valor de más de USD 1,5 mil millones, esperan a aproximadamente 1,4 millones de contribuyentes que no presentaron una declaración de impuestos federales sobre la renta del Formulario 1040 de 2016.