“El progresismo merece cuatro años más”: ¿Gustavo Petro abrió de nuevo la puerta a una posible reelección?

A juzgar por sus palabras, el presidente Gustavo Petro aún le estaría "coquetéandole" a la idea de una reelección - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Aunque había manifestado que no duraría más allá del 7 de agosto de 2026 en el poder, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a dejar grandes interrogantes sobre lo que serían sus verdaderas intenciones en ese sentido: y si, en verdad, no buscará los mecanismos para reelegirse como mandatario, en un escenario que ha generado cierta expectativa no solo entre sus simpatizantes, sino entre sus opositores.

Desde San Diego (Cesar), en donde visitó a la comunidad para anunciar una serie de inversiones en la red de salud pública y otros programas, el jefe de Estado lanzó una frase que causó revuelo en las redes sociales, aunque tendría múltiples significados que darían muestra de su ambigüedad. Aunque iría, en todo caso, enfocada en un propósito que es claro: que continúe el mandato de tipo progresista en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Nos quedan dos años… aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años”, mencionó Petro, lo que dio paso a una serie de conjeturas sobre lo que habría querido decir con esa afirmación: si quiere continuar en el poder o si su colectividad, el Pacto Histórico, es la llamada a prolongar su proyecto de país, diametralmente opuesto al que estuvo vigente en la administración anterior.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la posibilidad de que continúe el proyecto progresista en el país, aunque no descartó si con él en el poder - crédito Institucional

En su declaración, Petro sacó pecho por la ejecución en su Gobierno, aunque los índices discriminados por ministerios reflejen lo contrario. “En dos años hemos hecho lo que los gobiernos hicieron en 10″, afirmó el primer mandatario, antes de lanzar el enunciado, que fue entendido como una especie de guiño a la opción –compleja – de que continúe en el poder; pese a lo que había manifestado en las redes sociales.

Para Petro, este deseo está soportado en que “las reformas hay que avanzarlas”, Y lanzó pullas que tendrían como destinataria a la periodista Vicky Dávila, al hablar “de la amiga de la revista” e ironizar con lo que expresaría con su intención de que el progresismo gobierne a Colombia hasta 2030. “Uy, ya se va a quedar.... El dictador. Dictaduras es lo que hemos tenido en Colombia”, refirió Petro.

Por sus afirmaciones, el presidente Gustavo Petro ha sido comparado con el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez - crédito Jesús Avilés/ Infobae Colombia

“No estaré más allá de agosto de 2026″

El martes 23 de abril, dos días después de las marchas que se llevaron a cabo contra su Gobierno, Petro manifestó en un extenso mensaje en su perfil de X (antes Twitter), que no era su intención estar en la presidencia “más allá” del 7 de agosto del 2026. Aunque también dejó en claro que, pese a los múltiples ataques que, desde su óptica, estarían planeando sus opositores, terminará su mandato.

“Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor”, expresó el presidente en su post, en el que también descalificó los testimonios que habría en contra de su campaña por el escándalo de Daily Cop: que habría financiado la compra de una avioneta para sus desplazamientos.

El presidente ha hablado insistentemente de las elecciones de 2026, aunque no ha descartado de tajo si buscaría presentarse - crédito Presidencia de la República

Esta clase de pronunciamientos son los que han generado cierta confusión acerca de cuáles serían los propósitos de Petro, no solo en el periodo que le resta, sino si en realidad contemplaría prolongar su estadía en la Casa de Nariño. Sobre todo tras el anuncio que adelantar un proceso constituyente en Colombia y si, mediante esta vía, establecería mecanismos para romper la prohibición de presentarse a elecciones.

En la historia reciente de Colombia, tras la Constitución de 1991, solo dos mandatarios repitieron periodo: Álvaro Uribe Vélez, escogido en 2002 y que fue reelegido en 2006, y Juan Manuel Santos, que llegó al poder en 2010 y renovó su permanencia en 2014. Luego de esto, se cerró la puerta desde el Congreso para buscar un periodo más allá de cuatro años.