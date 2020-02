Cuando me desperté tenía fiebre. Me dirigí a la parte trasera del avión de carga, donde la Fuerza Aérea había establecido una zona de cuarentena acordonada con láminas de plástico. Me tomaron la temperatura. Tenía más de 103 grados Fahrenheit (39,4 grados Celsius). Así que me senté en el área de cuarentena y me volví a dormir hasta que aterrizamos en California, en la Base Aérea de Travis.