En Estados Unidos, casi un tercio de los antibióticos (o cerca de 47 millones de prescripciones dispensadas cada año) en consultorios médicos, salas de emergencias y clínicas hospitalarias no son necesarios y no son efectivos, según un estudio de 2016 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y Prevention and the Pew Charitable Trust, el primero en cuantificar la profundidad del problema de Estados Unidos.