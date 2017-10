Es relativamente fácil retomar el control: entré en la configuración de mi teléfono y prohibí a cada una de las 112 aplicaciones que me enviara notificaciones. Ahora solo reviso mis cuentas de correo electrónico personal y corporativo, así como dos aplicaciones de mensajería. Lo hago cuando quiero y no cuando mi dispositivo quiere que lo haga. Eso significa que mis amigos deben esperar más tiempo para recibir una respuesta. No se han dado cuenta o, al menos, no me lo han hecho saber. Sobreestimamos la necesidad de la inmediatez en la comunicación. Quizás nuestros hijos no lo hacen porque viven su adicción en mayor medida que nosotros, pero a un adulto le resulta fácil esperar una respuesta.