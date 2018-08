HIZO CREER A MIS COMPAÑERAS DE PISO QUE YO ERA PROSTITUTA

"Mi vecina parecía que la había tomado conmigo. Lo más curioso del caso es que en su particular guerra sucia había decidido que el mejor ataque sería aliarse con mis compañeras de piso para ponerlas en mi contra… Un día les dijo que tenían que tener cuidado conmigo ya que, según su parecer, yo tenía unos horarios de entrada y salida de casa demasiado raros. Deducía sin decirlo abiertamente que yo era prostituta y poco confiable. Lo que no sabía la vecina es que trabajo de enfermera y por este motivo tengo horarios tan cambiantes. Un día me lo monté para decírselo, así como quien no quiere la cosa, para que dejase de ir difundiendo aquel rumor. Resulta que su hija es médico y la vecina ahora me adora…