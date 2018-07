Una vez dentro, para no ser "la persona pesada" del camerino —ese ser que todos miran de reojo y sobre el que comentan cosas como "¿pero quién es este?", deberás ganarte la confianza de los allí presentes (mánager, músicos, amigos, parejas y otros como tú). No puedes presentarte como un fan absoluto del grupo, tu actitud tiene que ser más bien como de "pasaba por aquí y he entrado", como si la cosa no fuera contigo.