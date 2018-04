"Lo que más me relaja del secador es, sobre todo, su sonido", dice Pilar, "pero tiene muchas más cosas que me gustan: da aire caliente y muy suave, y puedo cantar sin que se me oiga cuando, después de secarme el pelo, me paso otros 15 o 20 minutos con el secador enchufado dándome en la cara. Además, me siento más limpia después de un buen rato de secador", comenta. Me despido de ella y le pregunto que cuándo será la próxima vez que lo use. Me responde que esta noche.