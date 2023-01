El régimen chavista busca estrechar las relaciones con el Parlamento de Chile

Partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). EFE/ Miguel Gutiérrez

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela informó este domingo que el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Ricardo Molina sostuvo varios encuentros con sus homólogos de Chile con el objetivo de “estrechar lazos de amistad” entre ambos parlamentos.

La AN indicó en una nota de prensa que Molina se reunió con el diputado Boris Barrera, jefe del bloque parlamentario del Partido Comunista de Chile; con la legisladora Ana María Gazmuri, integrante del Partido Acción Humanista, y con el diputado independiente Patricio Rosas.

Molina conversó sobre la posible reincorporación de Venezuela al Parlamento Andino y la importancia de fortalecer el bloque progresista en dicho espacio.

Además, siempre de acuerdo con la nota de prensa, el Partido Comunista de Chile se comprometió a designar a un diputado como responsable para “activar y consolidar” el “grupo de amistad” entre ambas naciones.

En mayo pasado, el Parlamento venezolano estableció nuevos “grupos de amistad” con 18 países, entre ellos Chile, con el objetivo de afianzar las relaciones.

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, ha sido crítico con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, así como con la situación política en Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro.

En noviembre, durante una visita en México, Boric afirmó que “Latinoamérica no se puede callar” ante las violaciones de derechos humanos en América Latina y denunció de manera expresa la situación de los “presos políticos” en Nicaragua.

Semanas después, en la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en La Habana, Maduro cargó contra lo que consideró “la izquierda cobarde”, sin mencionar directamente a Boric.

Maduro contra Boric

El pasado noviembre, durante un discurso en Caracas durante el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro comparó los procesos constituyentes de Venezuela y Chile y volvió a decir que a Boric le faltó “liderazgo” para lograr la aprobación del pueblo chileno en el referéndum constitucional del pasado 4 de septiembre.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a los medios de comunicación desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 30 de noviembre de 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

“En Venezuela, a diferencia de Chile... lamentablemente tengo que decirlo, con dolor por Chile, con dolor por el pueblo de (Salvador) Allende, con dolor por más de 2.000 presos políticos jóvenes que están todavía en las cárceles. Tengo que decirlo, que en Venezuela surgió un pueblo, en Venezuela surgió un líder, en Venezuela surgió un proyecto y en Venezuela ese proyecto, ese pueblo, se convirtió en Constituyente y luego se convirtió en Constitución victoriosa fundacional de una nueva república”, declaró Maduro en un escenario rodeado de simpatizantes del régimen chavista.

Y continuó: “Refundacional de una nueva república, a diferencia de Chile, lamentablemente, donde hubo pueblo pero no hubo vanguardia, no hubo liderazgo, no hubo proyecto. Y al final el pueblo terminó votando contra si mismo. Terminó votando contra un gobierno rechazado y repudiado en Chile. Es lamentable, ¿y dónde se puede discutir eso? En el foro de Sao Paulo, el escenario para discutir estos temas”.

Maduro ya había hecho declaraciones similares sobre Boric el 6 de septiembre, un día después del plebiscito en Chile. En aquella ocasión, el líder del régimen chavista en Venezuela dijo sentir dolor por el resultado de la consulta popular chilena y afirmó que el mandatario de 36 años no tuvo un liderazgo creíble.

