La embajadora de Guaidó en Argentina acusó a Alberto Fernández de defender a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Congresista venezolana critica a Alberto Fernández

Elisa Trotta, representante del presidente interino Juan Guaidó en Argentina, acusó al presidente argentino Alberto Fernández de defender a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba en su discurso de este jueves en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

“No alzó la voz por los venezolanos, cubanos y nicaragüenses. No alzó la voz por las decenas de miles de víctimas de estos sistemas opresores. No alzó la voz por los más de 1400 presos políticos. ¡NO!”, dijo Trotta en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La diplomática venezolana señaló que el mandatario argentino utilizó el espacio para defender a los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, a quienes acusó de ser violadores flagrantes de derechos humanos. Sobre este punto, cabe recordar que Maduro es investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

“Usted, señor Fernández, ha manchado la bandera de los derechos humanos que, desde la vuelta a la democracia, ha levantado la Argentina”, señaló la venezolana.

Y agregó: “Y especialmente, presidente, usted le dio la espalda a las víctimas de torturas, represión, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas, como ocurre en este preciso momento con cuatro estudiantes venezolanos, que llevan más de 48 horas desaparecidos luego de ser ilegalmente detenidos por el simple hecho de rendir un homenaje a un joven asesinado por los grupos de tarea de su amigo, Nicolás Maduro, en 2017″.

Trotta aseguró que el gobierno argentino decidió alinearse junto a los autócratas del mundo y decidió ser parte de un “abominable e indigno grupo” donde están Maduro, Ortega y Díaz-Canel, pero también regímenes como los de Rusia, Irán, Corea del Norte y grupos terroristas como las FARC y el ELN.

Alberto Fernández en Los Angeles

“Decidieron anteponer la ideología y los negocios a la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y de eso, señor Fernández, no se vuelve. El pueblo argentino tendrá memoria. Y los casi 200 mil venezolanos en este país, también”, finalizó.

Este jueves, Fernández criticó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, por parte de EEUU, al tiempo que lamentó los embargos comerciales impuestos por Washington contra La Habana y Caracas.

“El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente”, dijo el mandatario en la sesión plenaria de la Cumbre, en donde pronunció un discurso en calidad de presidente “pro tempore” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese sentido, Fernández invitó formalmente al presidente estadounidense, Joe Biden, a participar en la próxima reunión plenaria de la Celac, con la intención, afirmó, de “construir puentes y derribar muros” en el continente.

Durante su intervención, el jefe del Estado argentino desplegó un alud de críticas contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), que definió como un “gendarme” que “facilitó un golpe de Estado en Bolivia”, y también cargó contra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya conducción, históricamente en manos latinoamericanas, fue “apropiada” por Estados Unidos.

Por ese motivo, Fernández pidió una “reestructuración” de la OEA que pase por remover “de inmediato” a sus responsables, mientras que el BID, un organismo que requiere de un proceso de capitalización para tener “más y mejores” medios de financiación, debe “devolver su gobernanza” a América Latina y el Caribe.

Seguir leyendo: