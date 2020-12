La Conferencia de Partidos Políticos de América Latina anunció que no enviará una misión de observación a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro

12/07/2020 La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Indira Alfonzo POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA CNE VENEZUELA

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) anunció el miércoles que no participará como observador en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre convocados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sofía Carvajal Isunza, secretaria ejecutiva de la entidad, explicó que la decisión responde a que el Consejo Nacional de Venezuela no acreditó en tiempo y forma a los integrantes de la misión de observación electoral.

En un comunicado dirigido a los 69 partidos progresistas de 29 países que integran la entidad, Carvajal Isunza detalló que, salvo algunas excepciones, el equipo de observadores electorales “de gran experiencia y reconocido prestigio” no fue acreditado por la autoridad electoral venezolana.

18/11/2020 Personas paseando en una calle de Caracas POLITICA SUDAM�RICA INTERNACIONAL VENEZUELA JIMMY VILLALTA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Esta situación “nos impide llevar a cabo el proceso sistemático de observación, recopilación de datos y análisis del proceso electoral, con los elevados estándares de calidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que, de manera comprometida, acostumbramos mantener en cada elección a la que asistimos”, aclara el comunicado.

Por su parte, la secretaria aclaró que quienes sí participen de la elección, en este contexto, lo harán a título personal y no en nombre de la COPPPAL.

Las elecciones del domingo son cuestionadas por la vasta mayoría de la comunidad internacional, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a que consideran que no es un proceso transparente ante la intervención de partidos políticos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, así como numerosas otras faltas de garantías.

El Supremo puso al frente de estos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus ex compañeros de corruptos.

31/10/2020 El presidente de Venezuela, Nicol�s Maduro POLITICA SUDAM�RICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

Tras esa decisión, los partidos, con sus nombres, colores y símbolos, estarán en la tarjeta electoral pero no bajo el liderazgo de aquellos políticos que fueron elegidos por la militancia, sino de los impuestos por el TSJ.

Ante ese escenario, la oposición liderada por Guaidó -que anunció meses atrás que no participaría de los comicios- ha convocado a una consulta ciudadana para preguntar a los venezolanos si rechazan los comicios del domingo, si exigen la salida de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Maduro, por su parte, ha ignorado los cuestionamientos y el martes dijo que si la oposición gana las ilegítimas elecciones del domingo, él dejará el cargo. “Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí”, dijo Maduro durante un acto en un teatro de Caracas.

En ese sentido, el dictador buscó chantajear a la población pidiéndoles que acuda a las urnas este domingo pues, en caso de no hacerlo, serán otros quienes decidan por ellos. Por su parte, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, amenazó a la población diciendo “El que no vota, no come”. La amenaza de Cabello está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país, que en gran medida dependen de las ayudas provistas por el Estado.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presidida por el mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, es un importante foro de partidos políticos progresistas, y fue fundado en 1979 en México. Desde entonces, se dedica a formar misiones de observación ante los procesos electorales de la región.

Durante el 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, envió misiones electorales bajo estrictos protocolos de seguridad a diferentes países, como República Dominicana, Bolivia, Chile, Uruguay, Bélice y Surinam.

SEGUIR LEYENDO:

18.000 ejecuciones extrajudiciales y cientos de casos de tortura: las claves del nuevo informe de la OEA sobre los crímenes del régimen de Maduro

La OEA denuncia delitos de lesa humanidad en Venezuela y critica la “inacción” de la Corte Penal Internacional